漢光41號演習實兵操演首日遇大雨 302旅臨戰訓練改室內

今天是「漢光41號演習」實兵操演首日，國防部特開放302旅臨戰訓練給媒體參訪，不過上午豪大雨不斷，相關戶外訓練均改為室內；軍方表示，此次教召報到率近百分百，將依排定課程紮實訓練，期能恢復退伍人員的戰力。

漢光41號演習從上周六開始，為期14天，此次302旅教召人員以退伍4年內的苗栗地區退伍軍士官兵為主。

媒體聯絡人陳上校表示，第五作戰區步兵旅結合「同心操演」實施召員專業專長複訓，以實裝、實地方式進行演練，由教官逐一引導召員分別操作65K2步槍、M249班用機槍及T74排用機槍等武器裝備，進而強化後備部隊戰力，提升整體作戰能量。