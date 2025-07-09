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漢光41號演習實兵操演首日遇大雨 302旅臨戰訓練改室內

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
上午課程安排槍械操作及射擊瞄靶等，因逢大雨，場地改至室內進行。記者吳傑沐／攝影
上午課程安排槍械操作及射擊瞄靶等，因逢大雨，場地改至室內進行。記者吳傑沐／攝影

今天是「漢光41號演習實兵操演首日，國防部特開放302旅臨戰訓練給媒體參訪，不過上午豪大雨不斷，相關戶外訓練均改為室內；軍方表示，此次教召報到率近百分百，將依排定課程紮實訓練，期能恢復退伍人員的戰力。

漢光41號演習從上周六開始，為期14天，此次302旅教召人員以退伍4年內的苗栗地區退伍軍士官兵為主。

媒體聯絡人陳上校表示，第五作戰區步兵旅結合「同心操演」實施召員專業專長複訓，以實裝、實地方式進行演練，由教官逐一引導召員分別操作65K2步槍、M249班用機槍及T74排用機槍等武器裝備，進而強化後備部隊戰力，提升整體作戰能量。

302旅步一連臨戰訓練，今天移師到竹南鎮竹興國小行，上午課程安排槍械操作及射擊瞄靶等，因逢大雨，場地改至室內進行。教召訓練期間，教官將引導召員熟悉各項建制武器性能諸元及操作要領，並實施組合訓練及射擊動作等，以熟稔戰鬥技能，同時凝聚團結向心，厚植後備部隊整體戰力。

上午課程安排槍械操作及射擊瞄靶等，因逢大雨，場地改至室內進行。記者吳傑沐／攝影
上午課程安排槍械操作及射擊瞄靶等，因逢大雨，場地改至室內進行。記者吳傑沐／攝影
此次302旅教召人員以退伍4年內的苗栗地區退伍軍士官兵為主。記者吳傑沐／攝影
此次302旅教召人員以退伍4年內的苗栗地區退伍軍士官兵為主。記者吳傑沐／攝影

實兵 演習 漢光演習 軍演

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