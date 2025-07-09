漢光演習前夕 中共38機艦騷擾台灣

國軍「漢光41號」演習實兵演練今天至18日舉行，國防部指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機31架次，其中24架次逾越海峽中線進入北部、中部及西南空域，並偵獲共艦7艘，總計中共38機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部昨天指出，自昨天上午7時30分起，偵獲中共軍機20架次出海活動，其中13架次逾越中線及其延伸線，配合共艦假所謂「聯合戰備警巡」之名，對台灣周邊空、海域進行騷擾。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午6時25分至昨天下午5時45分，在台灣海峽空域偵獲中共15架次主、輔戰機及無人機，其中8架次逾越台灣海峽中線。

國軍並於昨天上午6時55分至昨天晚間8時40分，在台灣西南空域偵獲中共16架次主、輔戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。