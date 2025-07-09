漢光遇天災是否暫停 國安人士：三軍統帥國安會研判

漢光41號演習今天登場，今年將首次結合城鎮韌性演習，若演習期間遭遇颱風或地震，國安官員表示，演訓是否暫停，要視災害發生的重大程度，三軍統帥、國安會就會針對整體的狀況進行研判，投入多少兵力協助救災。

去年漢光40號演習期間，因凱米颱風來襲，在中南部造成災情，國防部宣布操演提前結束，投入救災。今年漢光41號演習前，又遭遇丹娜絲颱風，且今年演習時間長達10天9夜，加上結合城鎮韌性演習，若這次演習期間再遇颱風等天災或地震，是否還是會選擇投入救災，還是藉此驗證全社會防衛韌性。

軍方人士表示，假設南部發生一個複合式的災害，演習期間又發生了地震，規模等同921，國軍若不投入救災，社會對國軍的看法會是什麼。因此，將7月訂為國家團結月，將軍方的漢光演習跟民間的城鎮韌性演習整合在一起，目的是軍方在做保家衛國、抵禦外侮，地方政府也必須要有應對災害、自救的基本能力。

軍方人士表示，國軍基本的主力是準備整體演習，如前幾天颱風丹娜絲釀成災害，國軍都有支援外離島空運、輸運；南部災情嚴重地區，對社會衝擊影響很重時，勢必要投入兵力協助救災。但如何完整地驗證漢光實兵演習所設定目標，是目前國防部的一個基本方向。

軍方人士表示，政府推全社會防衛韌性的目的，就是整個社會要有社會力可以去應對，不是災害發生都找國軍。如發生地震，民眾要知道避難設施在哪，培養個人一定程度的自救或互助能力。

軍方人士指出，整體來說，不管天然災害或敵人侵略的傷害，對國家都是一種傷害，國軍的角色是保護國家，當天然災害傷害比較嚴重時，國軍勢必要投入協助救災，這一點無庸置疑；而國軍的本務是戰備訓練，這一點也是無可諱言。

國安官員表示，進行演訓期間發生重大天災，是否暫停演訓，要視災害發生的重大程度，三軍統帥、國安會就會針對整體狀況進行研判，以既有預置的兵力進行搶救；若不夠，可能要投入更多人力。

國軍「漢光41號」演習實兵演練7月9至18日進行10天9夜晝夜連續操演，演習共分為灰色地帶襲擾應處、應急作戰、全面作戰等3大部分。今年演練場域從「灘岸」進入到「城鎮」，藉此演練縱深防衛暨持久作戰；而過往的「關鍵基礎設施防護」、「去中心化指揮管制」、「交戰規則（ROE）」等，也是此次重點。

軍方人士說明，「去中心化指管」不是完全就放手，把責任丟給下級去做。例如參謀總長「聯合作戰指揮中心」擔任整個作戰的指揮官，會在內部召開「授權矩陣會議」，「權力」是否下授給指揮官去做決定，會通過相關會議推算後，才會正式下達命令給下級部隊。