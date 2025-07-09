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漢光41號拂曉登場 首日聚焦應對敵灰色地帶侵擾

中央社／ 台北9日電

國軍漢光41號實兵演習今天登場，首先將演練敵軍對台遂行灰色地帶襲擾為開端，海軍船艦將完成整備並緊急出港外，地面部隊則機動至戰術位置待命接戰，後備部隊亦實施動員編成。

國軍年度重大軍事演習「漢光41號」實兵操演今天起至18日間實施，由於過往實兵天數多為5天4夜，今年因敵情威脅嚴峻，將延長為10天9夜，並實施無劇本、不間斷的連續演練，被稱為是史上最長的漢光。

有別於往年漢光期間均有大致固定的進程，例如依序為戰力保存、應急作戰、整體防空、聯合截擊作戰等，今年因天數拉長，演習過程將儘可能趨近真實狀況，徵候將以敵軍對台遂行灰色地帶襲擾為開端，並磨練各軍種的處置作為，因此過往首日戰機飛往東部戰力保存的演練項目，預料不會在今天實施。

今天為漢光演習首日，主要著重應對敵可能的中高強度灰色地帶襲擾，由於過往漢光演習首日都在週一，因此均會由衡山指揮所下達「電光捷報」演習命令宣告演習開始，主要意義為緊急召回休假官兵，但此次漢光首日為週三，因此目前無電光捷報下達。

針對今天的相關演練，主要為應對敵軍以民兵船、海警等方式對台遂行灰色地帶襲擾，並預防「由演轉戰」，預料海軍各式艦艇完成整補後緊急出港，同時海軍機動雷達及飛彈車組則機動前往各自的戰術位置實施待命接戰。

另外，特定單位則前推部署至港口、油水電等關鍵基礎設施，確保社會機能維持正常運作；同時工兵部隊預料在易於登陸的「紅色海灘」進行工事阻絕架設。

除了常備部隊外，今年首次以旅級規模動員，陸軍第206旅已於5日起全旅召集，進行「臨戰訓練」與整體戰力回復評估。為此，國防部共召集萬名後備軍人參與此次演習，除驗證平時訓練成果，也呼應美方對台後備體系改革的關切。

根據國防部規劃的演練進程，今天至11日分別模擬中高強度灰色地帶侵擾；12日模擬敵針對性對台軍演；13日敵對台實施聯合火力打擊及登陸作戰；14日島上作戰；15日至16日對台實施縱深作戰，而國軍透過軍民整合，演練縱深防禦暨持久作戰；17日至18日是敵持續擴大對台作戰縱深。

針對此次漢光重要精神，將領近日接受中央社訪問提到，過去漢光大多在「灘岸殲敵」就沒有後續，但為求仿真實戰，這次將從灘岸一路演練至城鎮作戰。起因是從今年的兵棋推演發現很多不足之處，盼藉此次讓地面部隊實際演練，並了解各自戰術區域的不足及須補強之處。

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