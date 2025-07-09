漢光演習登場！10天9夜史上最長 訓演全線封橋、捷運載兵

史上最長的漢光四十一號演習今天登場。本報資料照片

國軍「漢光四一演習」實兵演習將從今天到十八日，進行十天九夜晝夜連續操演。演習想定規畫，自灰色地帶襲擾起逐項進入全面作戰，考驗軍方平戰轉換、備戰部署等作戰準備。

今年度已經成軍的海馬士多管火箭、新式拖式飛彈、肩射式刺針飛彈等新裝備都將納入操演，但除了外島作戰區演練執行例行實彈防護射擊外，本島並無實彈演練科目；不過，仍在接裝訓練中的M1A2T戰車雖不納入演習，將在十日公開進行實彈射擊操演。

根據國軍規畫，今年度漢光演習除了往年都會實施的戰力保存、海空操演、反登陸作戰等重點課目外，還向前延伸著重灰色地帶襲擾手段應對，並配合城鎮韌性防空演習，進行縱深防禦及持久作戰演訓。

依預定時程，九日到十一日為「常態危機處理階段」，針對灰色地帶襲擾進行二級、一級加強戒備；十二日為備戰部署階段，將進行一連串戰力保存等行動，十三日起到十八日進入全面作戰階段。

據指出，此次仍將採「有想定、不劇透」方式進行，依時程動次逐項推演，因此難以確切控制操演時間，更增添實戰化情境的不確定性。

另外，軍方今年規畫在萬板大橋首次進行橋梁「全線封鎖」，不會派公車當路障，新接裝的「艾斯科防禦工事」也將第一次投入漢光演習；另外還有國軍部隊，將搭乘台北捷運運送武器、彈藥等物資，迅速支援前線。

國防部指出，在實戰化訓練要求下，國軍務實模擬各式戰場景況，納入演習想定。因此，如車輛拋錨等操演期間的任何突發狀況，都將視為訓練環節，使官兵累積經驗，持續提升整體戰力。

國防部進一步表示，今年由於演習期程較長，各部隊將不分日夜，頻繁及長時間地出現在街道等場域，可能造成民眾生活、交通等若干不便，請國人體諒，並且不吝給予官兵支持與鼓勵。

交通部民航局昨稱部分機場航班起降可能受影響，請旅客隨時注意相關訊息，以降低演習可能帶來的影響。

陸國防部：民進黨虛張聲勢

記者謝守真／綜合報導

漢光演習將登場，大陸國防部發言人蔣斌昨稱，漢光演習不過是民進黨當局虛張聲勢、自欺欺人的把戲，企圖將台灣老百姓綁上台獨戰車，為一黨之私害台毀台。