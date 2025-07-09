倒置立陶宛國旗 國防部：誠摯道歉虛心檢討

國防部長顧立雄昨天接見立陶宛國會友台小組訪團，卻被發現立陶宛國旗被倒置的錯誤。國防部今天表示，已向立陶宛友人表達誠摯歉意，將虛心檢討作業流程，以杜絕類似案件再次發生。

顧立雄昨天上午接見立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦（Ruslanas Baranovas，另譯：巴諾瓦斯）率領的議員訪問團，感謝立陶宛長期堅定支持台灣民主發展與國際參與，期盼未來持續深化雙邊在各領域交流合作。

不過，國防部原先發布的圖片，雙方會晤桌上所擺設的立陶宛國旗出現顛倒錯置，將原本應為「黃綠紅」的國旗，顛倒錯放為「紅綠黃」；國防部事後在媒體聯絡群組收回這張出錯的照片。

國防部今晚回覆中央社記者詢問指出，針對立陶宛國會友台小組訪團7日拜會時，主賓位前立陶宛國旗錯置的承辦作業誤失，國防部已向立陶宛友人表達誠摯歉意，將虛心檢討作業流程，以杜絕類似案件再次發生。