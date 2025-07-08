賴清德提軍人升等商務艙惹議 交通網紅：給機票優惠更實際

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在網路直播節目「志聖鮮思」，邀請YouTuber「企鵝交通手札」吳祥瑀，討論交通時事議題。針對賴清德總統近日提軍人自動等商務艙一事惹議，吳祥瑀強調，自動升等商務艙可執行性偏低，給予軍人購買機票優惠會更實際。

對於日前三峽重大車禍，交通部擬下修換照年齡至70歲。吳祥瑀表示，法律都有65歲法定退休年齡，代表醫學上或是社會層面上年齡到一定程度身體機能會衰退，因此要有定期檢核機制，審視用路人有沒有身心靈條件進行駕駛。

吳祥瑀說，人本交通應該是尊重各式用路人，廣泛關注不同運輸使用者，包括輪椅、行人、大眾運輸等，都一起被廣泛討論。過去交通有人說車本交通，但實際上目前道路設計騎車、開車也不方便，可說是「無本交通」

針對近日交通部長陳世凱提出行人過馬路太慢將罰500元，吳祥瑀批評，如何定義慢，如何定義滑手機，行人過馬路與轉彎車的衝突，其實跟道路設計有關係。台灣右轉車道跟直行車道同一線，國外有些路口有獨立右轉車道。有右轉獨立車道，東西向馬路又有左轉紅綠燈，可以同時南北向右轉、東西向左轉。這樣南北向綠燈時，行人就會跟隨南北向車流，不會受轉彎車影響。

吳祥瑀舉例，如捷運北門站前忠孝西路跟中華路口，忠孝西路往三重方向有左轉中華路；中華路同時也有右轉忠孝西路的燈，那個時相忠孝西路左轉、中華路右轉，行人不能過馬路；而後中華路綠燈時行人就能一起過馬路。如這樣的路口設計套用到其他大路口，就可減少轉彎車跟行人的衝突。

何志勇說，賴清德提軍人自動升等商務艙，相當不解，因為民進黨搞到兩岸快要打仗才敬重軍人。以最敬重軍人的美國來說，美國也只有軍人優先登機；英法也都有軍人優先登機，日韓則都無登機優待。軍人優先登機可謂領先全球，甚至超越美國，但其實毫無執行可行性與配套，如軍人自動升等，是不是要考量軍階問題？吳祥瑀補充，軍人升等商務艙可執行性偏低，給軍人機票優惠更實際。

何志勇批評，民進黨政府聲稱要推人本交通，但實則是每年交通死亡人數自2017年開始逐年上升，從一年2700人到2022年達近3100餘人。達20年的阿富汗戰爭造成美軍,461人死亡，不論是2022年台灣因交通事故死亡人數3085人，2023年的3023人，還是2024年的2950人，台灣一年交通死亡就超越20年阿富汗戰爭。

陳學聖說，現在很多人看到高齡駕駛都像在「獵巫」，但並非每位高齡駕駛都有如此風險，政府應做的是完善高齡者定期檢查相關制度，而不要汙名化特定群體。