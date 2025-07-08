明起漢光41號演習恐延誤班機起降 7大機場影響1次看

國軍將於7月9日至18日將舉行「漢光41號演習」，採無劇本操演，為避免對旅客影響過大，軍方表示盡量不影響民航機起降；交通部民航局則呼籲旅客，部分機場起降作業可能受影響，請旅客隨時注意相關訊息，降低演習可能帶來的影響。

依據國軍規畫，今年「漢光41號演習」採無劇本操演方式，目前各機場可能受演習影響的日期，包含台中機場為7月9日、13日至15日，桃園機場為13日至17日，高雄機場為13日、16日，松山機場為13日、16日，台南機場為13日、14日、16日，花蓮機場為15日、16日，嘉義機場為16日，但實際對民航航班起降時段與範圍的影響，仍需視國軍當日操演內容及空中航行情況而定。

民航局表示，相關演習空域資訊已依國軍單位需求發布飛航公告，周知航空公司及相關單位視軍方作業而定，也請航空公司透過簡訊通知、官網等方式主動告知旅客航班變動情形；各機場也將透過電子看板、廣播系統或官網提供即時航班資訊，方便旅客查詢。

民航局呼籲旅客，於出發前查詢航空公司的航班資訊，隨時留意相關公告，掌握最新動態以利行程安排。

此外，民航局指出，航管單位將視演習狀況適時啟動流量管制措施，航班起降時刻可能有提前或延後，演習結束後部分航班也可能出現連帶遞延情形，提醒旅客隨時關注航空公司及各機場提供的最新訊息。