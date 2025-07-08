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全國18縣市城鄉守備旅明年再度回歸陸軍 美方今觀察新北旅戰訓

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國軍漢光41演習實兵操演明（9）日展開，美國在台協會台北辦事處（AIT/T）所屬聯絡事務軍職人員，今日前往三峽觀察新北市後備旅部實施操課。圖為2023年AIT人員前往高雄步兵117旅觀察部隊動員實況。圖／本報系資料照
國軍漢光41演習實兵操演明（9）日展開，美國在台協會台北辦事處（AIT/T）所屬聯絡事務軍職人員，今日前往三峽觀察新北市後備旅部實施操課。圖為2023年AIT人員前往高雄步兵117旅觀察部隊動員實況。圖／本報系資料照

國軍漢光41演習實兵操演明（9）日展開，美國在台協會台北辦事處（AIT/T）所屬聯絡事務組美軍軍職人員，今日前往三峽觀察新北市後備旅部實施操課。據證實，現原屬全民防衛動員署管轄的全國18縣市後備旅，明年將再度移編回陸軍

對縣市後備旅將「再度」移編回陸軍，國防部今表示，國軍依「打、裝、編、訓」原則，整體考量敵情威脅及作戰需求等因素，規劃兵力結構，相關細節沒有說明。

國軍後備部隊指揮編制近年迭經改變，國防部2023年起實施一項「後續兵力結構組織調整案」，全案由陸軍復編包括5個步兵守備旅，並針對後備指揮部所轄基幹型態的18縣市後備旅進行編裝檢討、部隊番號賦予等業務。陸軍復編的5個步兵旅，陸續以義務役兵員與後備教召人員充實，為「灘岸守備旅」；後備指揮部所轄18個縣市的後備指揮部，則為平時基幹、戰時動員形態的「城鄉守備旅」。

國防部2023年成立「全民動員署」後，原讓後備指揮部包含18縣市後備旅由全動署管轄，但半年後國防部就將後備指揮部與所屬部隊編配給陸軍；但今（2025）年2月1日國防部又宣布將後備指揮部含18個縣市後旅再回歸全動署管轄；塵埃未定之際，而今再傳縣市後備旅明（2026）年又要再度回歸陸軍。

由於美軍十分重視我後備部隊動員，國防部在華府的軍事代表團，增編兩位包括上校、中校各一後備事務協調官；直屬團部，比照軍種武官，目前都是美國威爾猛軍校畢業生。而我後備部隊編制管轄權頻繁變化，傳也是因美軍關切所致。

國防部「漢光41號」實兵演習長達10天9夜，配合演訓的「同心35號」演習已於5日啟動，藉由14天的教召驗證後備動員機制與召員作戰技能。為驗證後備軍人動員能量，國軍上月底已寄發將近2萬張教召令，後備部隊運作是美軍關切重點。據了解，新北市後備旅今日在三峽進行連級操課，美國在台協會台北辦事處（AIT/T）所屬聯絡事務軍職人員，在國防部人員陪同下前往三峽觀察部隊實作。

美國在台協會台北辦事處，負責軍事合作交流的軍職編組，除正式編制的安全合作組（SCO）、聯絡事務組（LAS），近年也成立非永久編制的聯訓小組（JTT），統籌辦理美軍來台協訓事宜。國軍漢光演習為聯絡事務組業務，而其上級單位為美軍印太司令部。

國防部 漢光演習 陸軍

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