影／漢光演習在即 賴清德：餘裕兵力協助救災

丹娜絲颱風重創南台灣，賴清德總統今天下午到台南勘災，首站來到麻豆關心文旦落果情況，並聽取農民的心聲，賴清德說，會支持農業部調降幫助農民的貸款利息至0，明天漢光演習即將展開，會與國防部研議漢光演習有餘裕的兵力來幫助農民，至於雲嘉南停電部分，也要求台電盡力搶救中。

賴清德表示，這次丹娜絲颱風路徑非常奇特，是從台灣海峽由南到北，跟過往由東向西、有玉山山脈這座「護國神山」保護不同，且雲嘉南是平原，這次受到衝擊是最大，台南災情除了麻豆文旦，還有大內酪梨、東山龍眼及芭樂、釋迦、芒果等，都受嚴重損害，農業部已公布全品項農作物辦理天然災害現金救助，不管是現金救助發放、貸款提供，要求農業部能秉持同理心，從優、從速、從寬盡速辦理。