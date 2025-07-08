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影／漢光演習在即 賴清德：餘裕兵力協助救災

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
丹娜絲颱風重創南台灣，賴清德總統今天下午到台南勘災，首站來到麻豆關心文旦落果情況，他表示會與軍方協調盡力協助救災。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風重創南台灣，賴清德總統今天下午到台南勘災，首站來到麻豆關心文旦落果情況，他表示會與軍方協調盡力協助救災。記者劉學聖／攝影

丹娜絲颱風重創南台灣，賴清德總統今天下午到台南勘災，首站來到麻豆關心文旦落果情況，並聽取農民的心聲，賴清德說，會支持農業部調降幫助農民的貸款利息至0，明天漢光演習即將展開，會與國防部研議漢光演習有餘裕的兵力來幫助農民，至於雲嘉南停電部分，也要求台電盡力搶救中。

賴清德表示，這次丹娜絲颱風路徑非常奇特，是從台灣海峽由南到北，跟過往由東向西、有玉山山脈這座「護國神山」保護不同，且雲嘉南是平原，這次受到衝擊是最大，台南災情除了麻豆文旦，還有大內酪梨、東山龍眼及芭樂、釋迦、芒果等，都受嚴重損害，農業部已公布全品項農作物辦理天然災害現金救助，不管是現金救助發放、貸款提供，要求農業部能秉持同理心，從優、從速、從寬盡速辦理。

另外賴清德表示每年最重要漢光演習明天開始，他會與國防部高層討論，演習還沒進入實戰演習時，有餘裕兵力會來幫助農民，如果國防部無法協助兵力，希望市府用開口合約，善用民間力量，幫助農民盡快幫文旦落果清除乾淨，此外丹娜絲颱風造成台電650支電桿斷掉、嘉縣3座高壓電塔倒塌，造成全國停電82萬多戶，自來水停水7萬多戶，自來水公司昨已全恢復供水，電力部分還要繼續努力加油，台南、嘉義、雲林受損地方，台電都全力搶救中。

丹娜絲颱風重創南台灣，賴清德總統今天下午到台南勘災，首站來到麻豆關心文旦落果情況。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風重創南台灣，賴清德總統今天下午到台南勘災，首站來到麻豆關心文旦落果情況。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風重創南台灣，麻豆文旦落果情況嚴重。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風重創南台灣，麻豆文旦落果情況嚴重。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風重創南台灣，麻豆文旦落果情況嚴重。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風重創南台灣，麻豆文旦落果情況嚴重。記者劉學聖／攝影

丹娜絲颱風 國防部 漢光演習

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