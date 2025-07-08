漢光演習前夕共機越中線配合共艦擾台 國軍嚴密監控
國軍「漢光41號」演習實兵演練明天至18日舉行，中國今天對台進行軍事襲擾。國防部指出，自上午7時30分起，偵獲中共軍機20架次出海活動，其中13架次逾越中線及其延伸線，配合共艦假所謂「聯合戰備警巡」之名，對台灣周邊空、海域進行騷擾。
國軍昨天並未偵獲中共軍機擾台，僅於昨天上午6時至今天上午6時在台海偵獲4艘中共軍艦活動。
國防部今天下午2時以新聞稿指出，自今天上午7時30分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計20架次出海活動，其中13架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對台灣周邊空、海域進行騷擾。
國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
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