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漢光演習前夕共軍「聯合戰備警巡」20戰機出海擾台 軍方戒備
國軍年度漢光41號演習明天將登場，國防部今天下午表示，從上午7時30分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計20架次出海活動，其中13架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾。
漢光演習明天將登場，軍方各部隊解除防颱及救災待命後，已陸續展開演習部署，另一方面，受到「丹娜絲」颱風通過台灣海峽影響，軍方連續2天未偵獲共機出海，不過今天上午起，共軍再次發動聯合戰備警巡，尤其時機在漢光演習前夕，格外引發關注。
國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
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