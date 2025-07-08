漢光演習前夕共軍「聯合戰備警巡」20戰機出海擾台 軍方戒備

隨著美國削減美軍外援並要求非洲盟友軍事自立，北京正藉遠程投放解放軍到非洲，驗證其軍事影響力。中國大陸藉軍事演習強化非洲戰略，同時增建吉布地軍事基地及投資非洲港口。 正因為全球媒體與主要大國都不那麼重視非洲，共軍反而能夠在大家眼皮底下，更輕易地在非洲建立軍事影響力，而且是擴展其軍事和經濟綜合實力。聯合報編譯江昱蓁至少綜合4個不同來源的訊息，歸納出這篇有戰略高度的文章。

2025-07-08 07:30