快訊

等到了！Gogoro推「0月租方案」騎多少付多少 資費方案、優惠一次看

暴雨炸彰化多處淹水 民眾灌爆縣長王惠美臉書一面倒「希望停班停課」

旅外日人認證必帶夏季伴手禮！他讚「實用又方便」：在美國算藥品

聽新聞
0:00 / 0:00

無人機防禦系統破口？立委馬文君揭露關鍵組件竟涉紅色供應鏈

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
中科院UDS無人機防禦系統。圖／取自中科院官網影片
中科院UDS無人機防禦系統。圖／取自中科院官網影片

總金額達43億5千餘萬元的「遙控無人機防禦系統」案，因進度延宕及採購疑慮，遭立法院外交及國防委員會凍結部分預算。立委馬文君今天指出，此案關鍵組件來自紅色供應鏈國防部應說明清楚，確保國防安全不受威脅。

馬文君說，系統由空軍司令部主辦，委託中科院研製，執行期程為111年至115年，預算總額逾43億元。113、114年度共編列15億9千餘萬元，外交國防委員會審查後，基於落後進度與國安疑慮，決議凍結4案共計790萬元，包括陸軍、空軍、資通電軍司令部等單位的預算項目。

她指出，案中重要關鍵組件「光電目鏡頭」，原供應商無法履約後，中科院改向其他廠商採購，但新來源卻涉及中國「紅色供應鏈」疑慮，國防部仍照案購置，恐將國軍敏感裝備暴露在資安與情報風險中。

馬文君表示，全案目前僅112年採購的干擾槍如期到貨，其他干擾設備皆有嚴重遲延。陣地工程方面，113年應完成9處，目前多處仍未完工；114年應執行5處，至今甚至尚未完成招標，整體進度令人擔憂。

她強調，無人機系統是國軍未來戰力關鍵，理應受到高度重視。此時凍結部分預算，要求國防部提出完整報告釐清爭議，是國會必要的監督行為，也是對全民負責任的態度。

馬文君強調，維護國防安全不分藍綠立場，尤其涉及國防機密的採購案，更需嚴格把關。國防部不應敷衍以對，而應清楚說明採購來源、履約情況與國安風險，確保預算使用合理安全，守護國軍戰力與國家安全。

中科院 供應鏈 北京 國安 國軍 國防部 資安 馬文君

延伸閱讀

從17億漲到54億 馬文君批軍博館預算失控：國防部監督失職

南投縣桃米、武登供水脫胎換骨 馬文君：明年水龍頭不再乾涸

影／確定823罷免投票 馬文君怒轟中選會這行為

確定823列罷免投票 馬文君不意外：柯建銘早劇透

相關新聞

無人機防禦系統破口？立委馬文君揭露關鍵組件竟涉紅色供應鏈

總金額達43億5千餘萬元的「遙控無人機防禦系統」案，因進度延宕及採購疑慮，遭立法院外交及國防委員會凍結部分預算。立委馬文君今天指出，此案關鍵組件來自紅色供應鏈，國防部應說明清楚，確保國防安全不受威脅。

漢光演習前夕共軍「聯合戰備警巡」20戰機出海擾台 軍方戒備

國軍年度漢光41號演習明天將登場，國防部今天下午表示，從上午7時30分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計20架次出海活動，其中13架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾。

國防部公告須管制重要軍事設施 戰備跑道、天線場入列

配合「軍事營區安全維護條例」8月實施，國防部近期預告實施相關子法，對國軍「重要軍事設施種類」有明確定義，包括戰備跑道、衛星及微波通信放射基地台等13項，都列實施警戒管制範圍。未列管制的軍事營區，則為各地軍醫院、軍事法院與福利站。

國軍加速推科技取代人力 「無人化」真是國防萬靈丹？

空軍RF-5E偵察機及F-5F戰鬥教練機於7月4日正式除役，結束F-5家族在台灣超過半世紀的服役歷史。稍早，海軍「大岡號」遠洋救難艦及「永陽號」遠洋掃雷艦也在7月1日除役，顯示軍方正加速老舊裝備汰舊換新的速度。國防部長顧立雄說「科技取代人力、火力取代傳統兵力」，軍方還有「言必稱無人化」趨勢。不過如此氛圍，已引起軍事界憂慮。

「丹娜絲」颱風通過台海 國軍連續二日未偵獲共機出海

「丹娜絲」颱風通過台灣海峽，在南部各縣市造成災情，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共艦4艘持續在台海周邊活動，並未發現共機出海。這是國軍連續第二天未偵獲中共軍機出動擾台。

中共悄悄取代美國在非洲角色 藉機強化解放軍遠征能力

隨著美國削減美軍外援並要求非洲盟友軍事自立，北京正藉遠程投放解放軍到非洲，驗證其軍事影響力。中國大陸藉軍事演習強化非洲戰略，同時增建吉布地軍事基地及投資非洲港口。 正因為全球媒體與主要大國都不那麼重視非洲，共軍反而能夠在大家眼皮底下，更輕易地在非洲建立軍事影響力，而且是擴展其軍事和經濟綜合實力。聯合報編譯江昱蓁至少綜合4個不同來源的訊息，歸納出這篇有戰略高度的文章。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。