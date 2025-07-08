無人機防禦系統破口？立委馬文君揭露關鍵組件竟涉紅色供應鏈

總金額達43億5千餘萬元的「遙控無人機防禦系統」案，因進度延宕及採購疑慮，遭立法院外交及國防委員會凍結部分預算。立委馬文君今天指出，此案關鍵組件來自紅色供應鏈，國防部應說明清楚，確保國防安全不受威脅。

馬文君說，系統由空軍司令部主辦，委託中科院研製，執行期程為111年至115年，預算總額逾43億元。113、114年度共編列15億9千餘萬元，外交國防委員會審查後，基於落後進度與國安疑慮，決議凍結4案共計790萬元，包括陸軍、空軍、資通電軍司令部等單位的預算項目。

她指出，案中重要關鍵組件「光電目鏡頭」，原供應商無法履約後，中科院改向其他廠商採購，但新來源卻涉及中國「紅色供應鏈」疑慮，國防部仍照案購置，恐將國軍敏感裝備暴露在資安與情報風險中。

馬文君表示，全案目前僅112年採購的干擾槍如期到貨，其他干擾設備皆有嚴重遲延。陣地工程方面，113年應完成9處，目前多處仍未完工；114年應執行5處，至今甚至尚未完成招標，整體進度令人擔憂。

她強調，無人機系統是國軍未來戰力關鍵，理應受到高度重視。此時凍結部分預算，要求國防部提出完整報告釐清爭議，是國會必要的監督行為，也是對全民負責任的態度。

馬文君強調，維護國防安全不分藍綠立場，尤其涉及國防機密的採購案，更需嚴格把關。國防部不應敷衍以對，而應清楚說明採購來源、履約情況與國安風險，確保預算使用合理安全，守護國軍戰力與國家安全。