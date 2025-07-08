快訊

彰化累積雨量大範圍紫爆 鄭明典：可能需要周邊縣市支援防救災

任天堂Switch 2出現WiFi災情！「連線就當機」網友實測分享解法

土城家暴兇殺案張女是他診所員工 李進良發聲：會幫忙處理後事

國防部公告須管制重要軍事設施 戰備跑道、天線場入列

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
配合「軍事營區安全維護條例」8月實施，國防部近期預告實施相關子法，對國軍「重要軍事設施種類」有明確定義，包括戰備跑道、衛星及微波通信放射基地台等13項，都列實施警戒管制範圍。圖為電展室林口衛星接收天線群。圖／取自Google Earth
配合「軍事營區安全維護條例」8月實施，國防部近期預告實施相關子法，對國軍「重要軍事設施種類」有明確定義，包括戰備跑道、衛星及微波通信放射基地台等13項，都列實施警戒管制範圍。圖為電展室林口衛星接收天線群。圖／取自Google Earth

配合「軍事營區安全維護條例」8月實施，國防部近期預告實施相關子法，對國軍「重要軍事設施種類」有明確定義，包括戰備跑道、衛星及微波通信放射基地台等13項，都列實施警戒管制範圍。未列管制的軍事營區，則為各地軍醫院、軍事法院與福利站。

國防部長顧立雄在日前立法院宣布「軍事營區安全維護條例」將於8月實施，配套的「重要軍事設施種類」、「軍事營區安全維護條例第三條第四項所定不列管制之軍事機關」、「軍民合用場域之軍事營區範圍」也隨之公布。

「軍事營區安全維護條例」定義，軍事營區，指重要軍事設施或軍事機關之駐地；經軍事機關通報相關機關管制之軍事演習或軍事訓練場域，於演習或訓練期間，視為軍事營區。至於實施警戒、管制等安全勤務的軍事營區，藉由「重要軍事設施種類」預告周知。

國防部公告的重要軍事設施種類計分7類13項，包括：軍用飛機場、戰備跑道、飛彈基地；永久性國防工事：防空砲兵陣地、指揮所；具爆炸危險性之軍事工廠、倉庫及油泵站：彈庫、油庫、兵工廠；軍用固定性重要通信電子設施：戰管雷達陣地、觀通雷達陣地、測向台天線、衛星及微波通信放射基地台、軍艦。

而同樣需要警戒管的「軍民合用場域之軍事營區範圍」則為松山機場、台中機場、嘉義機場、台南機場、澎湖機場、花蓮機場。不列管制的軍事營區，為各地軍醫院、福利站、財務組、人才招募中心與軍事法院。

台南機場 國軍 國防部 松山機場 演習 顧立雄

延伸閱讀

民航局：8日馬祖可恢復飛航 國內線預計266架次疏運

颱風影響大量旅客滯金門 立委陳玉珍協調軍機助疏運

只報告漢光演習 傳顧立雄「防衛韌性」會議半途離席？國防部嚴正否認

颱風擾漢光實兵 國防部：2個作戰區以上遭災 演習中止

相關新聞

國防部公告須管制重要軍事設施 戰備跑道、天線場入列

配合「軍事營區安全維護條例」8月實施，國防部近期預告實施相關子法，對國軍「重要軍事設施種類」有明確定義，包括戰備跑道、衛星及微波通信放射基地台等13項，都列實施警戒管制範圍。未列管制的軍事營區，則為各地軍醫院、軍事法院與福利站。

國軍加速推科技取代人力 「無人化」真是國防萬靈丹？

空軍RF-5E偵察機及F-5F戰鬥教練機於7月4日正式除役，結束F-5家族在台灣超過半世紀的服役歷史。稍早，海軍「大岡號」遠洋救難艦及「永陽號」遠洋掃雷艦也在7月1日除役，顯示軍方正加速老舊裝備汰舊換新的速度。國防部長顧立雄說「科技取代人力、火力取代傳統兵力」，軍方還有「言必稱無人化」趨勢。不過如此氛圍，已引起軍事界憂慮。

「丹娜絲」颱風通過台海 國軍連續二日未偵獲共機出海

「丹娜絲」颱風通過台灣海峽，在南部各縣市造成災情，國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共艦4艘持續在台海周邊活動，並未發現共機出海。這是國軍連續第二天未偵獲中共軍機出動擾台。

中共悄悄取代美國在非洲角色 藉機強化解放軍遠征能力

隨著美國削減美軍外援並要求非洲盟友軍事自立，北京正藉遠程投放解放軍到非洲，驗證其軍事影響力。中國大陸藉軍事演習強化非洲戰略，同時增建吉布地軍事基地及投資非洲港口。 正因為全球媒體與主要大國都不那麼重視非洲，共軍反而能夠在大家眼皮底下，更輕易地在非洲建立軍事影響力，而且是擴展其軍事和經濟綜合實力。聯合報編譯江昱蓁至少綜合4個不同來源的訊息，歸納出這篇有戰略高度的文章。

漢光演習明登場…M1A2戰車主砲射擊 10日網路直播

為期十天九夜的國軍漢光四十一號演習實兵科目，將由明天開始。國防部重申，將採「有想定，無劇透」方式，測驗部隊接獲狀況時的應變與執行能力。國軍最近引進新武器中，最有人氣的M1A2戰車，雖然尚未成軍形成戰力，但國防部仍安排網路直播七月十日的主砲射擊訓練；另一場的演習直播科目，則是十四日海軍在近岸水域布雷。

只報告漢光演習 傳顧立雄「防衛韌性」會議半途離席？國防部嚴正否認

今年度漢光演習與城鎮韌性（防空、民防）演習的相關訊息，都由總統府「全社會防衛韌性委員會」於6月26日的第四次委員會議後宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。