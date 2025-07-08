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最長漢光9日登場 從灘岸到城鎮全面驗證縱深防禦

中央社／ 台北8日電

漢光41號實兵操演將於明天至18日登場。此次演習不僅首度延長至10天9夜，實施無劇本、不間斷的連續操演，更自「灘岸殲敵」推進至「城鎮防衛」，目的是深化縱深作戰韌性，全面驗證各層級部隊應戰能力。

此外，今年除延續去年取消紅軍（假想敵）外，為強化各單位熟悉守備區域及作戰計劃，今年多項演練也將極大化並「走完整個流程」，因此民眾在街頭的「見軍率」勢必大幅提升。

國軍年度重大軍事演習「漢光41號」實兵操演明天起至18日間實施，由於過往實兵天數多為5天4夜，今年因敵情威脅嚴峻，將延長為10天9夜，並實施無劇本、不間斷的連續演練，被稱為是史上最長的漢光。

有別於往年漢光期間均有大致固定的進程，例如依序為戰力保存、應急作戰、整體防空、聯合截擊作戰、聯合國土防衛作戰等，今年因天數拉長，演習過程將儘可能趨近真實狀況，因此首納應對灰色地帶襲擾過程，包括戰略溝通、資訊防護等，同時也因預防中共「由演轉戰」，因此建立反介入/區域拒止（A2/AD）態勢。

更重要的是，過往的漢光演習普遍結束於「灘岸殲敵」階段，但今年演練場域則從「灘岸」進入到「城鎮」，藉此演練縱深防衛暨持久作戰；而過往的「關鍵基礎設施防護」、「去中心化指揮管制」、「交戰規則（ROE）」等，亦是此次重點。

將領接受中央社訪問分析，前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時及近次的針對性軍演，均顯示中國除了以武力恫嚇外，也會藉由灰色地帶行動脅迫台灣，舉凡是可能將台灣外離島「內水化」，使其無法整補及調動人力，並遂行法律戰、由演轉戰等作為，因此相關預應作為將在此次漢光中演練。

將領提到，過去漢光大多在「灘岸殲敵」就沒有後續，但為求仿真實戰，這次將從灘岸一路演練至城鎮作戰。起因是從今年的兵棋推演發現很多不足之處，盼藉此次讓地面部隊實際演練，並了解各自戰術區域的不足及須補強之處。

將領也強調，今年如同去年「沒有假想敵（紅軍）」，原因是作戰計畫因應敵情威脅有大幅度調整，因此要讓所有兵力全心投入自己的崗位並實際驗證，且熟悉相關計劃作為；至於去年因颱風攪局未實施的重要相關科目，則擇期實施。

後備戰力方面亦有所突破。今年首次以旅級規模動員，陸軍第206旅已於5日起全旅召集，進行「臨戰訓練」與整體戰力回復評估。為此，國防部共召集約2萬2000名後備軍人參與此次演習，除驗證平時訓練成果，也呼應美方對台後備體系改革的關切。

此外，北部戰略要地「大台北防衛鐵三角」（八里、台北港、淡水河口）也納入重點演練，並強化對重要橋梁與關鍵基礎設施的防護演練，因此演習期間民眾在市區「見軍率」將大幅提升。

裝備方面，今年首次有多項新式裝備參訓，包括海馬士多管火箭系統、陸射劍二防空飛彈、TOW-2B反裝甲飛彈及各型無人機參演。而M1A2T戰車雖尚未完成成軍程序，因此不參與本次演習，但10日的戰車砲射擊訓練將公開進行，內容涵蓋靜（車）對靜（靶）、靜對動與動對靜等科目，國防部也規劃網路直播，讓民眾親眼見證官兵訓練成果。

國防部 實兵 漢光演習 軍演

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