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漢光演習明登場…M1A2戰車主砲射擊 10日網路直播

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
陸軍採購的M1A2戰車，可清楚看到砲塔後方的ACPU輔助動力系統，及砲塔頂左前方的車長獨立觀測系統。 （軍聞社）
陸軍採購的M1A2戰車，可清楚看到砲塔後方的ACPU輔助動力系統，及砲塔頂左前方的車長獨立觀測系統。 （軍聞社）

為期十天九夜的國軍漢光四十一號演習實兵科目，將由明天開始。國防部重申，將採「有想定，無劇透」方式，測驗部隊接獲狀況時的應變與執行能力。國軍最近引進新武器中，最有人氣的M1A2戰車，雖然尚未成軍形成戰力，但國防部仍安排網路直播七月十日的主砲射擊訓練；另一場的演習直播科目，則是十四日海軍在近岸水域布雷。

每年內政部都搭配漢光，進行防空與民防演習，今年加上新名字「城鎮韌性演習」。台中、台南、台北分別於十五至十七日下午舉行，將選擇重點區域，演練全員避難。

今年漢光另一特色，是結合賴總統喊出的「國家團結月」。昨有媒體報導，在國安單位先前召集的籌備會議中，顧立雄因為被要求報告漢光演習之外的業務，他表示只報告國防部職掌內容，隨即提前離席。但國防部發出新聞稿否認，強調相關內容均非事實。

今年漢光演習時間特別長，實兵科目分三階段：第一階段是七月九日至十二日，想定狀況為敵方中高強度的灰色地帶入侵及針對性軍演。第二階段為七月十三日，敵方聯合火力打擊，對海灘、機場等要點突襲。第三階段為十四日至十八日，狀況先是濱海灘岸戰鬥，再轉入縱深防禦暨持久作戰。

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