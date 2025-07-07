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營區內是否開放適度飲酒 國防部審慎評估

中央社／ 台北7日電

國防部今天表示，參考他國軍事規則，確實營區內適度飲酒有助舒緩壓力，因此以「不影響國軍戰備勤務」為最高原則，在兼顧官兵需求、部隊任務屬性及偏遠駐地考量下，審慎評估研究，但目前尚無開放決定。

國防部上午告訴中央社記者，國軍官兵在外飲酒，如未肇生酒駕等軍紀案件，或因公務需要，於奉核批准後在營內飲酒，均未與國軍現行規範有所違背。

國防部指出，考量官兵於營外飲酒肇生酒駕等事件，遭刑事追訴與行政懲罰，時有所聞；參考他國軍事規則，確實開放營區內可適度飲酒，可紓解官兵壓力、兼顧部隊紀律管理，具正面意義。

國防部說明，對於營區內是否開放飲酒管理，將以「不影響國軍戰備勤務」為最高原則，在兼顧官兵需求、部隊任務屬性與偏遠駐地等因素考量下，審慎評估研究，但目前尚無開放的決定。

國軍 國防部 酒駕

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