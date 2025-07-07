內政部修法提高新設防空避難室人均面積 需設緊急電源

國際地緣風險升高，考量現今戰爭型態空襲多為導彈轟炸，內政部近日預告修正草案，規範新建學校、工廠的人均防空避難面積擬提高至1平方公尺；由於防空避難設備多在地下，草案明定通風設備應採機械通風，並接緊急電源及照明，供防空避難時人員使用。

為強化社會韌性，內政部日前公布新制，將對既有防空避難室展開全面稽查，要求容納五百人以上的場所，納入建築物公共安全檢查系統須納建築物公共安全檢查系統，若未通過將有處罰。

針對新設建物，內政部國土管理署也預告「建築技術規則」建築設計施工編第141條、第142條、第144條修正草案，目的是因應現今戰爭型態及社會環境等改變，因此調整防空避難設備規定，藉此強化社會韌性。

草案指出，參考國外短期避難（1天以內）的公共疏散設施空間規定設置面積，芬蘭每人約0.75平方公尺、韓國約0.825平方公尺、瑞士約1平方公尺，台灣現行規定部分用途得以每人0.75平方公尺計算基準，審酌提高至每人1平方公尺，範圍為以人數計算附建面積的新建學校、工廠為主。

草案規範，防空避難設備開口直接面向戶外者，門窗應為具一小時以上防火時效且具有遮煙性能的防火門窗；另參考國際標準，規範防空避難設備露出地面的外牆或進出口四周的露天部分、露天頂板，其構造體的鋼筋混凝土厚度，從24公分以上，修正為不得小於30公分。

由於現代戰爭型態的空襲多為導彈與戰機轟炸，因此防空避難設備多在地下樓層，參考國外大多對通風訂有相關規定，草案增訂避難設備應設置能供給樓地板面積每1平方公尺每小時25立方公尺以上換氣量的機械通風設備，且機械通風設備應連接至緊急電源。

草案也明定，避難設備應設緊急照明設備及緊急電源插座，供防空避難時的人員使用。

此外，由於國外針對防空避難配置盥洗室（廁所）有一定規範，草案也將盥洗室列為防空避難固定設備，納入整體避難設備面積，無需另外補足。