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M1A2T戰車10日3模式實彈射擊 訓場115年全數完工

中央社／ 台北7日電

陸軍M1A2T戰車7月10日將在新竹坑子口訓場實施120公厘戰車砲實彈射擊，預料包括靜（車）對靜（靶）、靜對動、動對靜等科目，國防部規劃網路直播讓全民見證訓練成果。此外，作為訓練場域的坑子口訓場採分區整建，將於115年10月底完工。

台灣對美採購108輛「地表最強戰車」的M1A2T戰車，首批已在去年底抵台，並在今年2月啟動換裝訓練，目前仍在成軍前訓練階段，未來將駐防第六軍團指揮部，衛戍北部地區。

根據規劃，M1A2T戰車將於10日在漢光41號實兵演習期間（未實際投入漢光演訓），於新建的新竹坑子口訓場實施120公厘戰車砲實彈射擊，預料高層將前往視導。軍方人士指出，預料包括「靜（車）對靜（靶）」、「靜（車）對動（靶）」、「動（車）對靜（靶）」等科目。

由於坑子口訓場施工進度一度延宕，為求訓練順暢，軍方採「分區、分段、分時」方式整建，訓練班隊射擊流路採取「統一集中」原則排定，工期全程保持「一個射擊台及一個目標區」可供射擊訓練使用；同時在戰車砲射擊目標區1600公尺處新建固定靶台及設置4座自動升降靶機，1800公尺射擊目標區則新建活動靶台及4座自動升降靶機；戰車射距將從1340公尺延伸至1800公尺。

針對完工時間，陸軍司令部回覆中央社記者，目前工程均依節點管制執行，預於115年10月底完工，訓場整建並不影響部隊訓練；訓場未完工前，仍保持射擊台及目標區供射擊訓練，可滿足接裝部隊訓練需求。

M1A2T戰車的主要武器，即為口徑達120公厘的M256A1滑膛戰車砲，火力高於台灣現役戰車的105公厘砲，M256A1砲管長達5.28公尺，初速每秒1580公尺至1750公尺，備彈量約42發。根據公開資訊，M1A2T戰備彈包括「戰防榴彈」、「翼穩脫殼穿甲彈」、「人員殺傷彈」；訓練彈包括「戰防練習曳光彈」、「脫殼穿甲練習彈」、「破甲訓練榴彈」。

另外，M1A2T的「獵殲（Hunter-Killer）」系統為戰力關鍵，相較舊型戰車的車長、射手觀瞄系統被「綁」在一起，需完成一次搜索、瞄準、戰鬥後，才能進行後續目標搜索，獵殲系統可賦予射手目標並進行識別後，即進行下一輪搜索，大幅提升循環接戰效率。

M1A2T 戰車 網路直播

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