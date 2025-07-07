比照美國 軍營禁酒令解除？國防部評估中

國軍營區內禁止酒精飲料的規定，可能將被打破？國防部證實考慮比照美軍，在不影響戰備勤務前提下，開放營內特定場合可以飲酒，藉以紓解官兵壓力，同時兼顧部隊紀律管理。但國防部也強調，還在評估研究階段，尚未決定要開放。

早期軍中並不禁酒，馬政府時因爆料文化盛行，常有官兵醉後失態新聞，國防部下令營內禁酒。但官兵轉往營外飲宴，反而發生酒駕、涉足不良場所或違反兩性分際的問題。

本報掌握，國防部上月向部分單位發出訊息表示，美軍會因地點、任務等，適度開放營區飲酒，請研擬提出規畫建議，是否需增訂相關規範。

國防部答覆本報查證表示，現行並無禁止官兵因公務需要，於核准後在營內飲酒。目前常有官兵因營外飲酒肇生事件，導致刑事追訴與行政懲罰，相較之下，他國軍方開放適度飲酒，紓解官兵壓力、兼顧部隊管理，具有正面意義；國防部將以不影響戰備勤務為原則，兼顧官兵需求、部隊任務屬性、偏遠駐地等因素，審慎評估研究，惟目前尚無開放之決定。

曾任國防部視察的資深媒體人盧德允認為，例如慶生會或加菜之類場合，或是非正餐休閒時間，可以開放酒精飲料，但重點是限量。退役上校黃征輝表示，酒精在人類社會常扮演促進情誼的催化劑，軍人尤其是必須強調團結、血性的群體，歐美國家即使是海上航行艦艇，也會設定每人每天可飲用一定數量的酒，例如拉法葉級巡防艦返國時，艦上就有紅酒機器；不顧部隊成員需求的假道學，反而更易製造問題。

退役中將蘭寧利指出，國防部研擬開放的原因之一，是美軍近年派到國軍的顧問與教官愈來愈多，但台灣與美國沒有邦交，這些人完全沒有外交身分，一旦鬧出風紀問題，甚至將導致華府與北京之間緊張。

記者詢問不少現役官兵意見，大都表示肯定，但也多質疑是否真會開放，因為屆時難免出現踰矩行為，高層長官當真願意承受壓力？

成員也包括大量軍職的海巡署則回覆：海巡署多為廿四小時勤務單位，不同於國軍部隊營區，為維持勤務紀律，在單位內仍維持禁止飲酒。