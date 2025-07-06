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漢光軍演無劇本 國防學者蘇紫雲：磨練基層部隊應變能力

中央社／ 台北6日電

國軍7月9日起將進行為期10天9夜的「漢光41號」實兵操演，國防學者表示，過往漢光軍演被認為「按表操課」，自去年起改採無劇本、無預演方式，將能磨練基層部隊的臨機應變能力，並檢證防衛作戰計畫可行性。

針對今年「漢光41號」演習，國防部長顧立雄日前指出，國軍從去年「漢光40號」實兵演練開始，就落實無劇本、無預演等實戰化訓練，今年實兵演練期程由去年的5天4夜提升到10天9夜，進行實兵、實地、實時、實裝演練。

實兵演練重點，顧立雄說，將演練灰色地帶侵擾應處、快速反應備戰部署、戰略溝通運作機制、動員部隊戰力恢復、重層縱深防禦部署、新式裝備作戰效能、精進後勤支援能量、軍民整合協調運作等8項。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，顧立雄上任後推動的軍事改革核心，最重要的是組織文化革新，像是以「減法思維」減輕官兵日常負擔，轉而能專注回歸戰訓本務，漢光演習採無劇本操演方式進行，就是要屏除過去漢光軍演給外界「按表操課」觀感。

蘇紫雲指出，以無劇本方式進行演習，將能讓旅、營、連級主官得以磨練臨機應變能力，儘管沒有編設假想敵，但透過實戰化訓練方式，能考驗從作戰區以下各級部隊，自接到命令後的處置，以及如何機動到戰術位置應處等作為。

國防院副研究員舒孝煌表示，目前台灣面臨中共軍事全面威脅，國防建軍則處在傳統兵力和不對稱戰力建構之間的拉鋸階段，透過漢光實兵操演可檢證防衛作戰計畫可行性。

今年漢光軍演將有海馬士多管火箭飛彈系統、陸射劍二防空飛彈、拖式2B反裝甲飛彈，以及各型無人機等新式裝備參演。舒孝煌以海馬士多管火箭飛彈系統為例指出，國軍新裝備籌獲不是直接取代舊裝備，海馬士的火箭彈射程達70公里，已超過傳統火砲射程，陸軍該如何具備目標獲得與前進觀測能力，火砲部署方式如何改變，都是需要進行驗證的項目。

對於漢光軍演不編設假想敵，舒孝煌表示，美國空軍舉辦的紅旗演習（Exercise Red Flag）編設有完整假想敵紅軍部隊，藉此讓參演部隊能透過對抗，取得完整的經驗與教訓；因此，國軍的演習仍應編設假想敵部隊，藉此模擬共軍作戰能力，檢驗國軍現有戰力是否足以應對。

國防院 海馬士 漢光演習

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