「丹娜絲」颱風來勢洶洶 國軍萬餘名官兵待命防救災

「丹娜絲」颱風來勢洶洶，國防部晚間表示，目前國防部已配合中央災害應變中心，完成一級開設；國軍部隊目前災防待命總兵力約1萬餘人，各類災防裝備機具計34類3千餘輛，並針對災害潛勢區及低窪地區預置兵力、機具以即時救援。

國防部今日召開災害應變中心管制會議，要求國軍各級部隊，密切掌握颱風動態及災害潛勢區狀況，務求以最周延的整備降低災損。目前國防部也已配合中央災害應變中心，完成一級開設；其餘各作戰區將配合地方政府開設等級提升，協助執行各項災防工作。

國防部指出，國軍部隊目前災防待命總兵力約1萬餘人，AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計34類3千餘輛（部），均完成整備；並針對災害潛勢區及低窪地區預置兵力、機具以即時救援。另國軍各醫院編組救護醫療小組，可隨時投入醫療支援。

國防部強調，後續將掌握「丹娜絲」颱風行經路線，在確保官兵安全前提下，做好各項防颱與災害防救準備工作，協力守護家園，確保國人生命財產安全。