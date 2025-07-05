同心35號演習後備軍人依令奉召入營 全軍首日報到率95%
國軍漢光41號實兵操演併同「同心」後備動員演習即將展開，三軍動員的後備軍人今(５)日陸續向各部隊召集部隊報到。後備指揮部今日表示，同心35號演習動的後備軍人，至今日16時左右，全軍報到率概約為95%，部分因事故或其他原因遲到者，仍在陸續趕赴報到中。
國軍漢光41號演習實兵操演，併同號稱最大動員、全旅動員的同心35號後備動員演習，動員後備軍人達2萬餘人，今（5）日已陸續依令報到。尤其是陸軍步兵206旅是首度「全旅動員」，人數達2000人左右，是政府建立動員制度後，單一單位規模最大、同時動員人數最多的一次。各重點主戰部隊也將因應部隊缺員或模擬戰耗，演練缺員補實。
針對全軍後備軍人報到率，後備指揮部今日表示，同心35號演習動的後備軍人，至今日16時左右，全軍報到率概約為95%。
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