漢光臂章開價700元翻倍漲 網友諷：臂章界愛馬仕

漢光41號實兵演習將從9日起登場，文化總會推出臂章等一系列「漢光」商品，不過官兵與網友反映，漢光臂章售價從去年的350元翻了一倍超過700元「實在不知道在貴什麼意思」，還有網友戲稱臂章畫上海馬士，難道就變成愛馬仕了嗎？

國軍年度漢光41號實兵演習將從9日起登場，今年想定新增共軍灰色地帶襲擾行動，進行10天9夜晝夜連續操演。文化總會今年推出臂章、T恤、毛巾及帽子等「漢光」商品，透過國防部「青文創」平台對外銷售，其中臂章以陸軍最新的海馬士多管火箭系統、國造IDF戰機、沱江級巡邏艦及無人機為主要圖案，搭配玉山背景及漢光字樣；並分為「全彩」和「低視度」兩種版本。

文總在文宣中強調「透過設計周邊，讓嚴肅的軍事演習走進全民日常，不再只是軍事迷專屬，而是全民都能參與的時尚風格。」並宣稱開賣5天，全彩版已經「完售」3000片，不會再追加。

不過臂章全彩版每片訂價700元、上線推出後售價500元；低視度版更是訂價730元、售價520元，讓許多玩家看了嚇一跳，許多國軍官兵也在內部群組中反映實在是太貴、大呼買不下手。

有官兵質疑「把加薪的錢都賺回去，去年一個才350，今年直接漲到520」、「去年的好看，今年的好貴⋯」、「還要我們自己花錢買 重點超貴的欸」，也有官兵詢問「不懂這臂章的用意？是參演部隊都要換上這臂章嗎？還是只是紀念商品？」還有軍事迷戲稱「臂章畫上海馬士，就變成愛馬仕了嗎？」