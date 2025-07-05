漢光41號軍演教召 陸軍206旅全旅動員

「漢光41號」實兵演習將於9日至18日舉行，其中陸軍六軍團206旅為全旅動員教召，今天約300人在桃園市龜山區樂善寺進行報到，後續將進行專長鑒定、複訓和演練。

國軍「漢光41號」演習實兵演練7月9至18日進行10天9夜晝夜連續操演，召集人數高達2萬2000名，其中陸軍步兵206旅是進行全旅動員，今天約有300人在桃園市龜山區樂善寺進行報到。

軍方表示，在桃園佈設的報到點有多處，今天是進行報到程序，之後會針對這些後備軍人之前下部隊的專長進行鑒定，再按照教召的課表做專長的複訓、健測，第2週就會配合單位的教練和演練實施課程。

國防部日前表示，演練分為加強戒備、應急作戰、全面作戰3大部分，今年加入灰色地帶襲擾應處演練，且不加速「戰演比」，演習日程較以往5天4夜拉長。