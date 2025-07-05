陸漁船、貨輪破壞海底電纜影響國安 最高檢提因應作為

最高檢察署指出，我國近年陸續發生海底電纜疑遭大陸漁船，抑或是具有中資背景貨輪毀損情況，導致對外通訊困難，已成為嚴重國安問題，如何保護及預防我國海底電纜等基礎設施，是為國人重點關注議題。

2023年2月2日、2月8日，發生台馬2號、3號海底纜線疑遭大陸漁船及抽砂船毀損，導致馬祖居民對外通訊困難，2025年1月3日，在野柳東北方海域之海底國際電纜，再度發生疑有中資背景的喀麥隆籍貨輪毀損，進而發生斷纜情況。

今年2月22日，一艘多哥共和國籍的「宏泰58」貨輪，行經台南北門區外海5海里一帶下錨，並以Z字形徘徊移動、勾斷台澎3號海底電纜，中斷台灣與澎湖通訊往來，當時被認為是中共灰色作戰的海纜首起事件。

台南檢方調查，船上8名船員均為大陸籍，幕後聯絡老闆僅知為大陸人士，可見「宏泰58」有中資背景，全案經檢方起訴後， 法院依電信管理法的毀壞纜線罪，判處陸籍船長王玉亮3年徒刑。

判決指出，王玉亮身為船長，對行駛海域有所掌握，卻放任船隻在未定錨的狀態徘徊、扯斷海纜，嚴重干擾我國政府與社會在民生經濟、公共資訊的運作，造成中華電信超過1700萬元的損失。另王玉亮因在台無固定居所及親友，有事實足認有逃亡之虞，裁定繼續羈押。

最高檢指出，我國目前保護海底電纜所設置的預警機制，多以無線電或駕船驅趕方式要求逗留船隻離去，此被動驅離及毀損後的抓捕行為，無法有效防制有心人惡意破壞，且外國商船進入我國港口，多由我國船務代理公司代為申報入、出港程序，相關文件內並無外國商船實際所有人委託資料，一旦船隻發生狀況，僅能透過船員及船務代理公司才能知悉船舶所有人身分，但若拒絕告知或「遺忘」情形下，難以掌握真實背景。

台南檢方偵辦「宏泰58」過程中，曾上去貨輪查看內部情形，發現該船隻船舷、機具均已嚴重鏽蝕，船上設備簡陋，難以安全航行，殘值較低，無法排除此類船隻為一次性犯案後即拋棄的工具。而在台南安平港內仍有其他船名相近的船隻停靠。

最高檢認為，在現有規定下，建議是否可要求船務代理公司申報時，據實提供委託人之身分資料，並藉由資料分析、清查問題船隻是否為同一人所有，實際掌控船隻為何，再由主管機關透過商港法規定，對該等船隻嚴加檢查、留置，降低此種砲灰船隻得以在我國海域航行之機會。

另外，檢察機關若能與海巡署及中華電信建立聯繫平台，透過各機關密切合作，共同協商預防計畫及應變措施，包含案發後的證據提供與採證，或透過修法，設立汙點證人條款及提高法定刑，用以嚇阻犯罪並迅速起訴、定刑犯罪者，均為未來可思考方向。