賴總統倡軍人搭機升等 李來希：送死前小恩小惠 是恩典嗎？

賴清德總統提出軍人搭機優先升等商務艙的建議，卻引迫使業者做功德的批評。全國公務人員協會前理事長李來希表示，賴清德總統刻意攪動兩岸關係的緊張，嘴砲台獨可能引來戰端，站在最前線的軍人首當其衝，在送死前的小恩小惠，稱得上是恩典嗎？

李來希批評，賴總統刻意攪動兩岸關係的緊張，嘴砲台獨可能引來戰端，站在最前線的軍人首當其衝，於是加薪、福利、優惠措施一個接著一個的嘴「泡」泡沫滿天飛，是真心的要照顧軍人？還是只是嘴泡式安撫軍人騙騙軍人而已？

李來希說，明白人都清楚，飛機艙位有限，商務艙更是稀缺又貴，與其讓少數軍人升等商務艙，排擠其他商務客，製造航空公司的困擾，不如直接票價減半優惠來的實際，不是嗎？話說回來，造成兩岸可能兵凶戰危的禍首，隨興的丟出泡沫式的福利，就想讓軍人為你賣命為你赴死，想多了吧！

李來希表示，更何況這些人左手砍退伍軍人的退休俸，右手卻要加薪給錢收買人心，傻瓜才會相信這些人的許諾，提高在職人員的待遇，卻大砍退伍人員的退休金，兔死狗烹，翻雲覆雨，用後就丟，在職的人有一天也要退伍退休，毫無誠信，其誰能信？丟幾顆小糖就嘴角揚起笑笑的要人去送死，好敢也好狠！