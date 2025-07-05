快訊

桃園風禾公園有蛇！民眾拍照PO網 網友留言不妙快閃

丹娜絲「通過台灣海峽」機率最高 粉專：明晚暴風圈觸陸 14縣市高風險

末日不是7月5日！農民曆揭「大凶之日」 他驚呼：跟921很像

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統倡軍人搭機升等 李來希：送死前小恩小惠 是恩典嗎？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統「團結國家十講」在第四場演講中提出，交通部爭取讓軍人可自動升等。圖／總統府網路直播
賴清德總統「團結國家十講」在第四場演講中提出，交通部爭取讓軍人可自動升等。圖／總統府網路直播

賴清德總統提出軍人搭機優先升等商務艙的建議，卻引迫使業者做功德的批評。全國公務人員協會前理事長李來希表示，賴清德總統刻意攪動兩岸關係的緊張，嘴砲台獨可能引來戰端，站在最前線的軍人首當其衝，在送死前的小恩小惠，稱得上是恩典嗎？

李來希批評，賴總統刻意攪動兩岸關係的緊張，嘴砲台獨可能引來戰端，站在最前線的軍人首當其衝，於是加薪、福利、優惠措施一個接著一個的嘴「泡」泡沫滿天飛，是真心的要照顧軍人？還是只是嘴泡式安撫軍人騙騙軍人而已？

李來希說，明白人都清楚，飛機艙位有限，商務艙更是稀缺又貴，與其讓少數軍人升等商務艙，排擠其他商務客，製造航空公司的困擾，不如直接票價減半優惠來的實際，不是嗎？話說回來，造成兩岸可能兵凶戰危的禍首，隨興的丟出泡沫式的福利，就想讓軍人為你賣命為你赴死，想多了吧！

李來希表示，更何況這些人左手砍退伍軍人的退休俸，右手卻要加薪給錢收買人心，傻瓜才會相信這些人的許諾，提高在職人員的待遇，卻大砍退伍人員的退休金，兔死狗烹，翻雲覆雨，用後就丟，在職的人有一天也要退伍退休，毫無誠信，其誰能信？丟幾顆小糖就嘴角揚起笑笑的要人去送死，好敢也好狠！

台獨 李來希 賴清德 退伍軍人

延伸閱讀

影／盧秀燕批賴清德政治追殺 預告與黃國昌合體「在野團結」

軍人升等商務艙引反彈聲浪 游盈隆5點探討：賴總統和顧立雄應多下功夫

2025總統教育獎 賴總統肯定學子展現生命力

李在明就職總統滿月 提修補與中俄外交 朝鮮半島和平共存

相關新聞

陸漁船、貨輪破壞海底電纜影響國安 最高檢提因應作為

最高檢察署指出，我國近年陸續發生海底電纜疑遭大陸漁船，抑或是具有中資背景貨輪毀損情況，導致對外通訊困難，已成為嚴重國安問...

賴總統倡軍人搭機升等 李來希：送死前小恩小惠 是恩典嗎？

賴清德總統提出軍人搭機優先升等商務艙的建議，卻引迫使業者做功德的批評。全國公務人員協會前理事長李來希表示，賴清德總統刻意...

【專家之眼】解讀解放軍山東艦航艦編隊訪港

解放軍海軍山東艦航艦編隊於7月3日至7日訪問香港，該編隊共計002型航空母艦山東艦(舷號17)、055型導彈驅逐艦延安艦...

廣角鏡／捍衛領空近60年 F-5系列戰機榮退

捍衛領空近六十年的空軍F-5系列戰機，最後的RF-5E偵察機及F-5F戰鬥教練機昨日全數除役，空軍在花蓮基地舉行除役典禮...

準颱風丹娜絲侵台後備動員不解召 但風雨過大遲到不延訓

中央氣象署預測熱帶性低氣壓最快今晚增強為今年第4號颱風丹娜絲，國防部今晚表示，若天候影響或交通中斷，參演的後備軍人可在風雨漸歇、交通順暢時前往報到地...

海馬士火箭飛彈連成軍 顧立雄：陸軍具備遠程精準打擊能力

陸軍五八砲指部今天舉行海馬士多管火箭飛彈連成軍典禮，由國防部長顧立雄主持。顧立雄指出，海馬士系統搭配「陸軍戰術區域飛彈」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。