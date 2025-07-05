【專家之眼】解讀解放軍山東艦航艦編隊訪港

解放軍海軍山東艦航艦編隊於7月3日至7日訪問香港，該編隊共計002型航空母艦山東艦(舷號17)、055型導彈驅逐艦延安艦(舷號106)、052D型導彈驅逐艦湛江艦(舷號165)以及054A型導彈護衛艦運城艦(舷號571)等四艘戰艦。

該編隊前述艦艇曾於6月上旬向東穿越呂宋海峽，進入西太平洋海域實施軍事演練課目。編隊航跡與動態主要係環繞日本沖之鳥礁，並且各艦所配屬艦儎機亦曾經實施過多次起降訓練與戰術操演。其中山東艦曾經派遣該艦所配屬殲-15艦儎戰機，在6月7日上午以及6月8日下午兩度攔截日本自衛隊駐那霸第五航空群P-3型海上巡邏機，反制日機對其編隊實施跟蹤監控與情報蒐集。

該編隊各艦在6月22日向西穿越呂宋海峽駛返南海海域；並於6月29日遭西方商用衛星企業公開照片，揭露該編隊已返回海南島三亞基地靠泊碼頭進行整備。但在次日北京透過中國大陸官方媒體管道，正式宣布該編隊將訪問香港，並於7月4日以及7月5日兩日，湛江艦與運城艦靠泊九龍昂船洲基地開放參觀，同時更安排香港市民自中環一號碼頭搭船至香港維多利亞港二號錨地，透過接駁參觀山東艦。

針對山東艦航艦編隊訪問香港，各方軍事觀察家與政治評論者都提出多項分析論述，謹此亦提出下列解讀觀點，祈請讀者先進不吝賜教。首先必須提醒，派遣山東艦訪問香港，筆者已經指出其實是回應2024年9月民建聯主席李慧瓊在人大常委會會議發言，建議派遣山東艦編隊或是其他艦艇訪問香港。儘管2024年11月21日解放軍海軍長沙艦與海南艦確實已經訪問香港，儘管香港政壇確實有人認為北京高層已經正面回應李慧瓊在人大常委會發言，但亦有聲浪認定去年年底解放軍派艦訪問香港，其實是在先行為山東艦編隊訪問香港暖身與探路。

其次對於香港特區政府來說，不論如何，經過2019年社會動亂所造成傷害，再遭受2020年開始新冠疫情衝擊；政治高層希望運用各種方式恢復經濟運作榮景，推動金融業擴大進駐香港營運，因此藉由解放軍海軍派艦訪問香港拉抬聲勢，確實是可以理解。由港府特區政府積極配合解放軍艦艇訪港，香港警察總部全力協助各項安全維護與秩序維持作業，民間建制派社會團體呼應各項活動，其實就可看出解放軍艦艇訪港充滿政治意涵。

再者就要提醒，其實解放軍艦艇訪問各個大陸沿海港口城市，艦艇開放參觀是重要社會愛國教育工作項目與重點任務；但香港能夠成為唯一接待過遼寧艦與山東艦到訪城市，其政治意涵更是不言而喻。此種待遇不僅是在彰顯中南海重視香港，更是顯現北京高層充分理解運用香港此種國際都會地位，作為政府政策與形象國際宣傳平臺，確實是具有重大利基與優勢。因此香港能夠獲得如此重視與待遇，其實是因為本身所具備條件所致，而非純粹是由北京中央政府對其施惠而得。

此外就要特別指出，山東艦編隊對香港市民開放參觀，確實是卯足勁上陣相當賣力，不僅各項裝備開放程度遠高於香港軍事迷原先預期程度，更是開放參觀者接觸戰機與裝備實體。對比各項航展與營區開放活動設有阻隔欄杆或是繩圈，山東艦編隊各艦開放程度確實相對較高；至於是否會因此導致機密外洩，那就要看有幸登艦參觀者是能看懂真正門道，抑或是只能瞎眼湊個熱鬧！

同時必須指出，確實有軍事觀察家認為山東艦編隊經過海上長時間演訓活動後，經過短期整備就能有信心出訪，足以證明裝備妥善程度相當可靠；此種說法聽起來有理，但艦艇在訪問期間內，畢竟僅是以靜態模式將裝備系統，以陳列展覽開放民眾參觀，就算裝備會有運轉展示，但所將運用功能相當有限。

對比海上實彈射擊操演或是戰術對抗課目來說，確實與靠泊港口開放參觀所需運用裝備系統程度差距相當驚人，因此就山東艦航艦編隊能夠遂行出訪開放參觀任務，就推論其裝備系統可靠度沒有問題，這實在是將標準放得太低。但說實在話，山東艦編隊各艦艦容確實相當整潔，在艦體表面清潔保養上，確實可以給予肯定。

最後必須嚴肅指出，中國大陸亦有軍事評論者認為，山東艦編隊訪問香港將可震懾圖謀不軌勢力，此種說法恐怕就實在有點搞笑與外行。山東艦編隊訪問香港整個活動基調是透過開放參觀與香港市民正面互動，根本就不是在耍弄艦砲外交手段胡亂威嚇施壓。

假若仔細回想，2019年香港社會動亂最嚴重期間時，北京都相當克制，從未讓駐港解放軍部隊涉入，支援香港警察應對暴亂狀況維持社會秩序；當時各方傳言大陸將派武警跨越邊境進入香港，但最後發現根本就是子虛烏有胡亂放話。艦艇部隊根本就不是用來維護社會治安與鎮壓異議人士，因此毫無震懾圖謀不軌勢力可能性，大陸軍事專家如此胡言亂語，才真是貽笑大方讓人看出其見識淺陋。