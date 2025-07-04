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準颱風丹娜絲侵台後備動員不解召 但風雨過大遲到不延訓

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部並表示，依災害防救法規範，國防部得依災害防救需要，運用應召的後備軍人，支援災害防救任務。圖／八軍團資料照
國防部並表示，依災害防救法規範，國防部得依災害防救需要，運用應召的後備軍人，支援災害防救任務。圖／八軍團資料照

中央氣象署預測熱帶性低氣壓最快今晚增強為今年第4號颱風丹娜絲，國防部今晚表示，若天候影響或交通中斷，參演的後備軍人可在風雨漸歇、交通順暢時前往報到地點；耽誤報到的時間，不會延訓。

國軍漢光41號實兵操演，演習動員後備軍人高達2萬人，報到日當天若風雨過大，是否將解召？

對此，國防部表示，操演中教育召集後備軍人報到當日，如因天候影響或交通中斷，導致無法於指定時間報到者，可在風雨漸歇、交通順暢時前往；耽誤報到之時間，將不會實施延訓，也不影響應召後備軍人權益。

對於丹娜絲颱風可能侵台，是否影響國軍漢光41號實兵操演，國防部表示，國軍依據年度演習訓令及「國防部災害應變現行作業程序」，已完成演練課目、防颱整備及應變兵力等相關規劃。受颱風影響期間，將依各型機、艦天候放行標準，逐日檢視修調演練課目；如遇重大災害，且已形成立即威脅或造成人員傷亡時，將立即轉換協助地方災害防救。

國防部並表示，依災害防救法規範，國防部得依災害防救需要，運用應召的後備軍人，支援災害防救任務。

中央氣象署今日表示，丹娜絲颱風預計本周六、周日會從台灣附近通過北上，研判以通過台灣海峽機率最高，本月6日至7日上半天離台灣最接近，6日的風雨將最明顯。時值後備軍人參演國軍漢光41號實兵操演報到日前後。

丹娜絲颱風 國防部 軍人

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