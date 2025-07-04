海馬士火箭飛彈連成軍 顧立雄：陸軍具備遠程精準打擊能力

陸軍五八砲指部今天舉行海馬士多管火箭飛彈連成軍典禮，由國防部長顧立雄主持。顧立雄指出，海馬士系統搭配「陸軍戰術區域飛彈」，象徵陸軍具備對敵方重要目標進行精準打擊的能力。他期許各級幹部，以創新、不對稱思維，結合新的戰術戰法，提升部隊整體戰力。

顧立雄在成軍典禮中首先宣讀成軍命令，並由飛彈連長呈現海馬士飛彈車模型；隨後在陸軍司令呂坤修等人陪同下，校閱部隊。

顧立雄致詞時表示，海馬士多管火箭飛彈連為國軍第一個成軍海馬士系統的單位，相當具有代表意義。從去年開始，參與的官兵從各單位選優調任，先後完成赴美接裝訓練、射擊指揮所組合訓練及彈藥車吊掛操作訓練等，並完成今年度精準飛彈射擊操演；此外，飛彈連也於6月接受陸軍司令部戰力鑑測，成績優異，是非常難能可貴的成果，期許大家能秉持對連隊的認同感，在執行後續的漢光實兵演練及各項任務時，都能有同樣優異的表現。

顧立雄進一步指出，新興單位的成軍，是全新的挑戰。大家所學的不僅是武器的操作，而是要將它完美融入到聯合作戰體系。「多管火箭飛彈連」的成軍，可提升國軍精準打擊能力，與整體防衛作戰效能，以達到嚇阻戰爭、守護國家和平與安全的目的。