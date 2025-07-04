聽新聞
0:00 / 0:00
海馬士火箭飛彈連成軍 顧立雄：陸軍具備遠程精準打擊能力
陸軍五八砲指部今天舉行海馬士多管火箭飛彈連成軍典禮，由國防部長顧立雄主持。顧立雄指出，海馬士系統搭配「陸軍戰術區域飛彈」，象徵陸軍具備對敵方重要目標進行精準打擊的能力。他期許各級幹部，以創新、不對稱思維，結合新的戰術戰法，提升部隊整體戰力。
顧立雄在成軍典禮中首先宣讀成軍命令，並由飛彈連長呈現海馬士飛彈車模型；隨後在陸軍司令呂坤修等人陪同下，校閱部隊。
顧立雄致詞時表示，海馬士多管火箭飛彈連為國軍第一個成軍海馬士系統的單位，相當具有代表意義。從去年開始，參與的官兵從各單位選優調任，先後完成赴美接裝訓練、射擊指揮所組合訓練及彈藥車吊掛操作訓練等，並完成今年度精準飛彈射擊操演；此外，飛彈連也於6月接受陸軍司令部戰力鑑測，成績優異，是非常難能可貴的成果，期許大家能秉持對連隊的認同感，在執行後續的漢光實兵演練及各項任務時，都能有同樣優異的表現。
顧立雄進一步指出，新興單位的成軍，是全新的挑戰。大家所學的不僅是武器的操作，而是要將它完美融入到聯合作戰體系。「多管火箭飛彈連」的成軍，可提升國軍精準打擊能力，與整體防衛作戰效能，以達到嚇阻戰爭、守護國家和平與安全的目的。
他強調，海馬士系統象徵我國陸軍在遠程精準打擊能力上的重要突破，能快速運用火力跨區增援；搭配「陸軍戰術區域飛彈」，讓國軍具備對敵方重要目標進行精準打擊的能力。他期許各級幹部，以創新、不對稱思維，結合新的戰術戰法，提升部隊整體戰力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言