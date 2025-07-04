軍事迷搶追F-5最後一舞 賣場頂樓卡位成另類「同學會」

空軍RF-5E偵察機及F-5F戰鬥教練機於今天正式除役，結束F-5家族在台灣超過50年的服役歷史。除了空軍在花蓮基地內舉辦除役典禮，機場外各拍照熱點也吸引大批航空迷，要與陪伴守護台灣半世紀的老戰馬說再見。商家更是把握難得的機會，大賣冷飲等消暑商品。

位在花蓮基地省道旁、被航空迷視為拍機熱點的大賣場頂樓，今天一大早就聚集近百位航空迷，頂著7月的高溫，準備一同迎接F-5戰機的最後一舞，店家也把握商機，平時9時開始營業的門市，不但一大早就提前開門，工作人員除了早早備好垃圾袋，最後更乾脆搬來冷飲及結冰水，現場開起飲料攤。

事實上，早在RF-5E除役的消息曝光開始，便吸引全台航迷關注，隨著倒數時間逼近，各地航迷更是不辭千里，紛紛湧向花蓮，緊盯戰機編隊各次預演，基地周圍的四八高地以及各民宿頂樓，不時聚集大批航迷，想為老虎戰機留下最後的身影。有些遠在西部各縣市的航迷雖然頻頻抱怨要上班，但每到戰機發動引擎準備預演時，又會準時現身「開同學會」。

不過，空軍對除役典禮儀程安排，始終態度低調、諱莫如深，連日來引發外界各種質疑，尤其軍方僅邀請現役官兵觀禮，許多曾經與F-5戰機度過精華歲月的退役官兵卻不得其門而入，傳出已經引爆退伍官兵間的反彈抗議，甚至有退伍袍澤質疑是因F-5E/F命名的「中正號」，觸犯了執政當局的逆麟，才使得軍方對大規模舉辦除役活動的態度顯得不甘不脆。

據了解，從軍方收到RF-5E除役命令到舉行除役典禮僅相隔一個月時間，同時空軍也將規模限定為RF-5E偵照機隊的除役儀式，經費、時程均十分倉促；官員私下坦言，曾與F-5服役的空地勤官兵成百上千，接待能量實在有限。

對此，國防部副部長柏鴻輝面對媒體追問時表示，今天是RF-5E的活動，成員組成太過複雜，未來會另外私下辦理。柏鴻輝強調，相關史蹟都會移到空軍軍史館陳展，尤其RF-5E是與新加坡合作改裝，未來包括RF-5E都會移到軍史館陳展。