F-5除役典禮未廣邀退役官兵？ 國防部：未來將私下辦理

空軍 RF-5E偵察機及F-5F 戰鬥教練機今天正式除役，第五聯隊派出5架F-5戰機編隊飛越會場，盛大典禮卻不廣邀退役官兵共同參與。國防部副部長柏鴻輝回應表示，未來會另外私下辦理，相關史蹟也都會移到空軍軍史館陳展。柏鴻輝並提到，近期很多跨部會對軍人提出很多優惠，都是國人對國軍的支持，不過國軍官兵不會自滿，會堅守崗位確保中華民國自由民主繁榮的社會。

空軍 RF-5E偵察機及F-5F 戰鬥教練機今天正式除役，空軍司令部在花蓮空軍基地舉辦除役典禮，由空軍出身的國防部副部長柏鴻輝主持。邀請現役空地勤官兵以及與RF-5E相關的退役聘僱IP教官參加，第五聯隊派出3架RF-5E及2架F-5F，以五機大雁隊形編隊衝場，告別台灣的天空。

機群降落後，逐架通過2輛消防車灑水構成的水門。完成最後的關閉發動機程序，正式結束F-5系列戰機在中華民國超過半世紀的服役歷史。由五聯隊政戰主任許俊榮上校率領的7位飛行員隨後下機，向柏鴻輝報告F-5戰機任務結束，接受柏頒贈最後飛行任務臂章，也一一受到家屬的獻花擁抱致意。

柏鴻輝在除役典禮上首先宣讀除役命令，宣佈根據國防部於5月13日頒布的除役令，核定RF-5E型機解除戰備自7月1日生效。柏鴻輝並接受五聯隊新任聯隊長胡中華少將致贈象徵RF-5E的紀念膠片，他在致詞中也細數自F-5A服役以來近60年的歷史，介紹在RF-5E任務中曾經一度失事跳傘獲救的李慶熙上校，也提到2011年9月13日在夜航訓練中撞山殉職的3位飛行員。柏鴻輝強調對他們的為國付出感到無限懷念。

柏鴻輝說，RF-5E雖然功成身退，不過F-16新偵照裝備即將接裝，這就是空軍的傳承一棒接一棒，他強調，花蓮聯隊面對中國大陸每天的灰色地帶襲擾，空軍每天24小時捍衛領空安全，尤其近期很多跨部會對軍人有很多優惠，都是國人對國軍的支持，不過國軍官兵不會自滿，會堅守崗位確保中華民國自由民主繁榮的社會。

率領今天衝場機隊的政戰主任許俊榮說，這5架飛機他都飛過，每一位飛行員和機工長都飛機都有感情，也都相當感傷，畢竟這是最後一批任務，RF-5E以後將不再起飛，不過20多年來累積全台灣的照片及歷史，都是所有空地勤同仁用心用力的成果，未來將會好好保留下來。