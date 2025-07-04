聽新聞
0:00 / 0:00
影／ 捍衛領空半世紀 RF-5E、F-5F今舉行除役典禮
中華民國空軍歷經半世紀服役的F-5系列戰機，今日正式走入歷史。國防部於花蓮基地舉行除役典禮，由國防部副部長、空軍出身的柏鴻輝主持，向RF-5E偵察機與F-5F戰鬥教練機的光榮歷程致上最高敬意。
為表達對退役戰機的敬意，空軍派出由3架RF-5E及2架F-5F戰機組成5機編隊飛越典禮現場上空，完成衝場戰機著陸後，依序通過兩輛消防車灑水形成的「水門」拱門，象徵光榮退役。
飛行員完成最後一次關車程序後，逐一關閉發動機，標誌F-5系列戰機在中華民國空軍長達五十多年的任務正式劃下句點。7名飛行員下機後，向副部長柏鴻輝報告任務完成，隨後接受家屬獻花與擁抱，場面溫馨感人。
國防部副部長柏鴻輝致詞時表示，F-5戰機在歷年守護台海安全中扮演關鍵角色，是空軍不可抹滅的記憶。
柏鴻輝也由第五聯隊新任聯隊長胡中華手中，接下象徵RF-5E偵察機的紀念膠片，象徵對戰機貢獻的永恆紀念，隨著F-5系列戰機功成身退，象徵台灣空軍邁向新世代戰力的里程碑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言