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影／ 捍衛領空半世紀 RF-5E、F-5F今舉行除役典禮

攝影中心／ 記者季相儒／花蓮即時報導
空軍派出由3架RF-5E及2架F-5F戰機組成5機編隊飛越典禮現場上空。記者季相儒／攝影
空軍派出由3架RF-5E及2架F-5F戰機組成5機編隊飛越典禮現場上空。記者季相儒／攝影

中華民國空軍歷經半世紀服役的F-5系列戰機，今日正式走入歷史。國防部於花蓮基地舉行除役典禮，由國防部副部長、空軍出身的柏鴻輝主持，向RF-5E偵察機與F-5F戰鬥教練機的光榮歷程致上最高敬意。

為表達對退役戰機的敬意，空軍派出由3架RF-5E及2架F-5F戰機組成5機編隊飛越典禮現場上空，完成衝場戰機著陸後，依序通過兩輛消防車灑水形成的「水門」拱門，象徵光榮退役。

飛行員完成最後一次關車程序後，逐一關閉發動機，標誌F-5系列戰機在中華民國空軍長達五十多年的任務正式劃下句點。7名飛行員下機後，向副部長柏鴻輝報告任務完成，隨後接受家屬獻花與擁抱，場面溫馨感人。

國防部副部長柏鴻輝致詞時表示，F-5戰機在歷年守護台海安全中扮演關鍵角色，是空軍不可抹滅的記憶。

柏鴻輝也由第五聯隊新任聯隊長胡中華手中，接下象徵RF-5E偵察機的紀念膠片，象徵對戰機貢獻的永恆紀念，隨著F-5系列戰機功成身退，象徵台灣空軍邁向新世代戰力的里程碑。

3架RF-5E及2架F-5F戰機組成5機編隊飛越典禮現場上空，完成衝場戰機著陸後，依序通過兩輛消防車灑水形成的「水門」拱門，象徵光榮退役。記者季相儒／攝影
3架RF-5E及2架F-5F戰機組成5機編隊飛越典禮現場上空，完成衝場戰機著陸後，依序通過兩輛消防車灑水形成的「水門」拱門，象徵光榮退役。記者季相儒／攝影
空軍派出由3架RF-5E及2架F-5F戰機組成5機編隊衝場。記者季相儒／攝影
空軍派出由3架RF-5E及2架F-5F戰機組成5機編隊衝場。記者季相儒／攝影
飛行員下機後接受家屬獻花與擁抱，場面溫馨感人。記者季相儒／攝影
飛行員下機後接受家屬獻花與擁抱，場面溫馨感人。記者季相儒／攝影
RF-5E及F-5F雙機起飛。記者季相儒／攝影
RF-5E及F-5F雙機起飛。記者季相儒／攝影

國防部 戰機 空軍

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