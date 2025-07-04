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颱風擾漢光實兵 國防部：2個作戰區以上遭災 演習中止

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
今年第4號颱風丹娜絲可能形成，研判本月6日接近台灣，且可能自南部登陸一路北上，恐影響國軍漢光41號演習實兵操演。國防部表示，若有2個作戰區以上遭逢災害，演習會中止。圖為官兵在風災中備人廿竹救援兵力。圖/本報系資料照；第四作戰區提供
今年第4號颱風丹娜絲可能形成，研判本月6日接近台灣，且可能自南部登陸一路北上，恐影響國軍漢光41號演習實兵操演。國防部表示，若有2個作戰區以上遭逢災害，演習會中止。圖為官兵在風災中備人廿竹救援兵力。圖/本報系資料照；第四作戰區提供

今年第4號颱風丹娜絲可能形成，研判本月6日接近台灣，且可能自南部登陸一路北上，恐影響國軍漢光41號演習實兵操演。國防部表示，若有2個作戰區以上遭逢災害，演習會中止。

去年國軍漢光演習實兵也受到颱風影響取消許多科目演練，今年國軍漢光41號演習實兵操演，動員2萬名後備軍人投入，若颱風登陸會否解召？軍方還在觀察颱風走向評估中。

中央氣象署今日表示，位於菲律賓西北側海面的低氣壓，今天上午8時增強為熱帶性低氣壓，有增強為輕度颱風的趨勢，若成颱將即為今年第4號颱風丹娜絲，預計本周六、周日會從台灣附近通過北上，研判以通過台灣海峽機率最高，本月6日至7日上半天離台灣最接近，6日的風雨將最明顯，但未來路徑仍有相當不確定性。也有媒體預測颱風暴風圈將一路自南部北上，恐席捲國軍本島各作戰區。

作計室聯合作戰計畫處處長董冀星日前表示，國軍漢光演習實兵前兩年都遭逢颱風，今年在想定課目上，會依照原本完整課目設計。中途若有不可抗的人為及天然災害，依照標準，有制訂相關應處作為。如第5作戰區有2個縣市遭逢颱風、地震災害，作戰區就停止演練，實施災防工作。若全島及外離島地區，有2個作戰區以上遭逢災害，演習會實施中止。相關課目會納入後續備戰操演，或者戰備任務訓練月實施演練。

國軍 漢光演習 颱風

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