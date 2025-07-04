從17億漲到54億 馬文君批軍博館預算失控：國防部監督失職

位於台北大直的國家軍事博物館預算17億元的總經費飆升至54億元、延後至民國115年完工，立委馬文君指出，該案歷經三次設計變更、預算追加逾8千萬，卻僅罰廠商300多萬元，質疑國防部失去監督角色，成為廠商「提款機」。

馬文君表示，軍博館工程原定於110至112年間完工，初期編列預算約17億元，之後經設計修改與施工問題不斷追加，最終總金額高達54億餘元，預算膨脹超過三倍，工期也從三年變成五年。

根據國防部資料，軍博館歷經三次重大設計變更：111年4月補強基樁承載能力、113年1月補強鋼構結構強度、113年8月則為帷幕牆抗風梁柱補強，三次變更共追加預算8356萬元，並導致工期延後318天。

然而，這三次重大更動所衍生的罰款僅計318萬元，馬文君痛批，等於廠商只付出不到4%罰金，就換來8千多萬預算，明顯罰則與獲利不成比例。她質疑國防部「不痛不癢的處罰」，讓廠商不斷透過變更設計追加經費，造成公帑浪費。

馬文君指出，更令人無法接受的是，部分設計錯誤屬「可預見性高」項目。例如，國防部預計將大型飛機懸吊在館內天花板，但直到建到二樓才發現一樓柱體無法支撐，才急就章修改設計。這類結構性問題原本可於設計初期充分掌握，卻拖到動工後才發現，顯見規劃與監造嚴重疏漏。

國防部對外說明，這些變更均為施工過程中由專管、設計及營造單位所提出，非國防部主動要求。但馬文君強調，國防部有責任在規劃與設計階段全面審核評估，施工期間也應主動監督，不能事後推諉卸責。

馬文君呼籲，立法院凍結部分軍博館預算，就是要求國防部對預算飆升、工期延誤與監督失當的爭議給予明確交代。她強調，納稅人有權知道這筆高達54億元的重大建設，為何會淪為「預算黑洞」。