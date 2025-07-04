飛天虎爺F-5E/F 飛官：不是主力的主力戰機

每款戰機都有獨特個性，F-5E/F外號老虎機（TigerⅡ），空軍退役飛官指出，就是「簡單好用、易學好懂」，傳統油壓連桿操縱強調手眼協調以達到「人機一體感」。在二代機待成軍、於1995年飛彈危機期間，F-5E/F就像飛天虎爺般，默默扛起空防重任、捍衛台海上空。

虎安計畫於1973年開始執行，全案分1至6號，但實際生產程序是配合台灣製造能量，分為7個階段(Phase)；最後一架於1986年底出廠，共生產F-5E單座機242架，F-5F雙座機66架，合計308架戰機。

談到F-5E/F戰機特點，退役上校宋文溪不假思索地說，「是非常易學好懂的飛機」，目前空軍3型主力戰機，F-16、IDF經國號與幻象2000等二代戰機都是採線傳飛控（Fly-By-Wire）操作系統，線傳飛控強調的是飛行員對於飛行程序熟稔和飛機系統的熟練。

宋文溪以F-16為例表示，由於F-16採空氣動力不穩定的戰機設計理念，戰機電腦會自動計算飛行所需的各項姿態，主動調整副翼、襟翼等角度，飛行員只要將飛行的意圖傳達給電腦，F-16會自動協助計算與飛行。

異於IDF經國號等二代戰機，宋文溪說，F-5E/F是採傳統液壓鋼繩連桿方式操縱，就像開機械式老車一樣，非常仰賴飛行員展現手眼協調能力，將眼睛看到的環境情況，透過手與腳來操作操縱桿與方向舵，讓F-5E/F戰機達成想要的飛行姿態。

少了飛行電腦的協助，宋文溪指出，F-5E/F戰機的操控「相當主觀」，戰機需要多少飛行升降、轉彎的角度，全需要飛行員自己來感受操控；除了手眼協調，操控方向舵的腳也相當重要，所以要手眼協調加上手腳協調，才能達到「人機一體」狀態。

此外，宋文溪表示，F-5E/F是傳統機械式飛機，妥善率高、安全性佳，具備靈活操縱的特性，「發動機運作情況有異，用聽的就知道」。

F-5E/F的妥善率高，有其原因。前漢翔公司副總經理何保華指出，空軍使用的308架F-5E/F戰機都是由航發中心生產，對每一架飛機的「病歷」都一清二楚，且完整掌握F-5E/F的製造藍圖與生產技術，這對於空軍F-5E/F服役期間的妥善率維持，「有絕大的幫助」。

美國1979年跟中華民國斷交後，導致空軍無法獲得新式戰機的時期，正因為掌握藍圖，也成就F-5E/F日後任務多元性。

退役上校黃揚德指出，當年空軍想辦法讓F-5E/F戰機能具備各種能力以擔負戰備任務，像是部分單座F-5E可以發射小牛飛彈，部分雙座F-5F戰機加裝雷射目標指示器（LTDS）具備導引雷射炸彈能力，甚至改裝F-5E戰機成為RF-5E偵照機。

不過，當年F-104戰機名氣比較響亮，F-5E/F顯得十分低調。宋文溪認為，同時期F-104戰機具備高空攔截能力，「但也就只有高空攔截能力」，其他戰鬥科目都需要F-5E/F戰機執行，且在F-16、IDF與幻象2000尚未在空軍服役前，F-5E/F撐起空軍戰力的重責大任。

以1995至1996年台海飛彈危機期間為例，宋文溪回憶說，空軍455聯隊派遣包含他在內的20位飛行員駐防馬公基地執行「天駒任務」，當時空軍下令飛行員在空中不能引發爭端，透過遭攻擊「不反擊」方式獲得國際援助，面對共軍當年的殲7、殲8型戰機，F-5E/F戰機仍足以勝任，而他當時駕機在空中，一心想著就是不能讓共軍戰機進入台灣的領空內。

F-5E/F守護台灣天空逾50年，如何定位將除役的飛天虎爺。黃揚德指出，F-5E/F戰機在台灣服役的全盛時期，全空軍共有5個聯隊操作F-5E/F戰機，扣掉擔任部訓隊任務的737聯隊（現在的第七聯隊），等於有4個作戰聯隊操作F-5E/F戰機，F-5E/F是一款、「不是主力戰機的主力戰機」。