F-5E/F在台組裝 奠定台灣航太工業基礎與品質標準

空軍今天在花蓮基地舉行RF-5E偵察機除役典禮，象徵F-5E/F戰機告別台灣天空。漢翔公司前副總經理何保華受訪指出，F-5E/F在台組裝讓台灣飛機製造「從螺旋槳跳到超音速」、從傳統作坊真正進入現代工藝與科學管理領域，特別是美方的品質管理系統，對日後漢翔受用無窮。

何保華受訪地點位於台中市水湳，依據史料，這裡在約60年前是漢翔前身的「空軍航空工業發展中心」、簡稱「航發中心」所在地；對照現在造飛機的現代化高聳廠房，航發園區內仍保有一幢幢頗富歷史感老建築，時空彷彿定格在上世紀，紀錄著台灣航太工業基礎，就是從這裡開始。

在台組裝F-5E/F戰機的代號叫「虎安計畫」（PeaceTiger），源於F-5被暱稱為「Tiger」。依照漢翔公司資料，當年因國際局勢迷惘多變，特別是中華民國於1971年退出聯合國，面對中共企圖武力犯台，空軍戰機幾乎全仰仗國外（美國），且高性能戰機供售日益困難，為確保復興基地安全，遂有「自行研發」與「合作生產」雙軌並行思路。

民國45年在台灣出生的何保華，出身飛機製造家族，爺爺與父親當年在大陸時，都任職於飛機製造廠；後隨著國府決定撤退到台灣，一家搭乘軍機飛抵台中水湳機場落戶生根。服完兵役後，第一份工作就是到航發中心飛機製造廠工作，也是唯一一份熱愛的工作，直到退休為止，未曾更換過。

虎安計畫於1973年開始執行，全案分1至6號，但實際生產程序是配合台灣製造能量，分為7個階段（Phase），最後一架於1986年底出廠，共生產F-5E單座機242架，F-5F雙座機66架，合計308架戰機。

重新回首這段歷時10多年的生產計畫，何保華認為，與美商合作生產F-5E/F戰機可說是「從螺旋槳跳到超音速」階段，真正促進了台灣航太人才培育，並充實航發中心的機具設備。

何保華於民國68年底進入航發中心工作時，虎安計畫已進入「虎安三號」，生產屬第5工作階段（Phase-V）的蜂巢板膠合件，例如戰機脊背罩、副翼後綠襟翼方向舵等組件。而分7階段主因，是依據當年台灣製造能力，美方需要採漸進方式，以配合提升飛機製造能量。

他憶及，航發中心當時的幹部絕大多數都是軍人，也沒有大規模國際合作經驗，之前的飛機生產經驗僅自製低速螺旋槳PL-1介壽號初級教練機、T-CH-1中興號教練機，以及跟美國貝爾公司合作生產UH-1H直升機。

他笑著回憶說，現在大家都很熟悉CNC電腦數值控制銑床，但當時工廠裡的生產製造工具，許多都是當年從中國大陸用飛機載運來台的機具，來源可說是八國聯軍，還可以看到蘇聯製機具在廠內使用，通俗講就是「白鐵零件、手工打造，老師傅一雙手！」

虎安計畫生產第一階段是學習組裝。何保華補充說，因為零基礎，所有戰機組件全部來自美國，航發中心就是按照圖紙與技術人員的指導「組裝」、自製率僅9%；然後花了近10年時間逐步進階到第7階段（Phase-VII）的機翼零件製造等程序，讓自製率達47%。

他進一步解釋，螺旋槳飛機外表就是一塊薄薄白鐵皮（鋁片），但F-5是超音速飛機，這片白鐵蒙皮必須更厚一點，且飛機蒙皮連接著戰機結構件，需要承受高速飛行的重力與壓力；此外，像是機翼翼尖在飛行時會微幅上下震動，製造時必須將這塊蒙皮先作應力釋放處理，否則飛久了、會從應力點斷裂。

對於當時仍處於作坊型態的航發中心，這些都是全新生產技術門檻。他透露，航發中心為此向美國公司採購一台長達50公尺的大型銑床，專門用來銑製F-5E/F戰機所需要的機翼蒙皮及大樑；而自虎安三號起，美方同意回購航發中心產製的F-5E前機身66架，供給其他F-5E國家使用，也代表台灣製造的品質獲得美方肯定。

對一輩子幾乎都在飛機生產第一線的何保華來說，虎安計畫除了為台灣在戰機生產製造打下基礎，更重要的是透過虎安計畫，讓台灣學習到品質管理系統與「國際觀念」。

他以F-5戰機機翼為例表示，第1個機翼跟第2個、第3個，理論上要一模一樣方可達到互換性，但當時實際生產出來會有容差（公差），這會出現不同戰機的機翼無法互換問題；最後解決方式是發現，美方在生產時會先製作基準工具，之後再以基準工具去套製組裝型架，以組裝型架再去裝配機翼，如此就能夠達成互換件的需求。

正是學到基準工具這套製造觀念，當年親身參與AT-3機翼生產的何保華說，AT-3有先製作基準工具，所以機翼、起落架門、甚至是掛載武器的派龍架，都是可以互換，當然也有少數零件無法互換，這涉及當年的技術條件限制，但IDF經國號戰機就不一樣了，基本都可以互換。

除了基準工具這套品質管理系統觀念，他比喻，就像電腦技術不斷進步，40年前的技術到現在早已落伍，但是組裝F-5戰機建立起製造可行性評估的觀念，意即如何提升品質、降低成本的精神，深入航發中心與日後改組的漢翔公司文化。

對個人來說，則是培養國際視野。何保華解釋，研製IDF經國號戰機是與美國通用動力公司（GeneralDynamics）合作，因為之前有生產F-5E/F戰機和美國諾斯洛普公司的合作經驗，再與通用動力合作時就「沒那麼心虛害怕」，最終順利讓IDF經國號戰機量產，也正是有這些經驗累積，漢翔公司後續才能在短短3年半期間，成功研製出勇鷹高教機。

重新回顧這段組裝F-5戰機歷程，何保華認為，正因為航發中心建立起先進品質管理系統，讓改制後的漢翔公司在結束IDF經國號戰機量產後，得以順利接單波音、空中巴士等國際廠商的ODM（原廠委託設計代工）、OEM（代工生產）合約，且因當年量產F-5E/F戰機時，為擴大產能，開始執行國內外包委製，培養國內下游廠商跨足航太產業，建立國內航太產業供應鏈，使得下游廠商受惠成長，讓台灣成為全球航太產業的重要供應鏈一環。