快訊

做好防颱準備！ 準「丹娜絲」恐登陸 直撲台灣機率飆升

等12個小時！甜甜圈「I'm donut？」今早開幕 昨半夜已有人在排隊

美食安專家揭十大中毒高風險食物 一種水果入列「曾讓40人喪命」

聽新聞
0:00 / 0:00

向RF-5E敬禮 守護台海30年今除役 RF-16接棒登場

聯合報／ 記者李人岳／花蓮即時報導
空軍RF-5E偵察機及F-5F戰鬥教練機今天正式除役，空軍第12偵察隊分隊長傅鈜說，面對老戰友要除役了，他雖然感到不捨但也覺得相當榮耀。
空軍RF-5E偵察機及F-5F戰鬥教練機今天正式除役，空軍第12偵察隊分隊長傅鈜說，面對老戰友要除役了，他雖然感到不捨但也覺得相當榮耀。

空軍今日在花蓮基地舉辦「RF-5E型機除役典禮」，紀念該型偵察機服役近30年的光榮歷程。

回顧RF-5E自民國86年起構改，以偵照設備取代雷達與機砲，並肩負起國土偵照、災害救援與情報蒐集等任務，所執行的項目雖與一般戰機警戒、截擊等作戰類型有所不同，但對國家的貢獻並無差別，其所扮演角色的重要性不言而喻。

典禮過程中，由3架RF-5E及2架F-5F組成5機編隊，飛越花蓮基地及東部外海，完成最後一次巡航任務後即編隊落地，並在通過消防車噴灑水門的致敬儀式中，象徵F-5系列戰機自中華民國正式卸下戰備重任，榮耀退場，而後續戰術偵照的任務，將由RF-16戰機兼任，提供國防所需情報，支援作戰決策。

此外，典禮現場以靜態展示RF-5E、F-5F與相關歷史裝備，並播放紀念影片，回首F-5系列組裝生產迄今的空防歲月，向每一位英勇的飛行員與戮力以赴的修護團隊，獻上最深的敬意。

空軍RF-5E偵察機今天正式除役，結束F-5家族在台灣超過50年的服役歷史。記者季相儒／攝影
空軍RF-5E偵察機今天正式除役，結束F-5家族在台灣超過50年的服役歷史。記者季相儒／攝影
空軍RF-5E偵察機及F-5F戰鬥教練機今天正式除役，結束F-5家族在台灣超過50年的服役歷史，對空地勤官兵來說，也充滿回憶。記者季相儒／攝影
空軍RF-5E偵察機及F-5F戰鬥教練機今天正式除役，結束F-5家族在台灣超過50年的服役歷史，對空地勤官兵來說，也充滿回憶。記者季相儒／攝影
空軍RF-5E偵察機及F-5F戰鬥教練機今天正式除役，結束F-5家族在台灣超過50年的服役歷史。空軍第12偵察隊分隊長傅鈜表示，面對老戰友要除役了，他雖然感到不捨但也覺得相當榮耀。記者季相儒／攝影
空軍RF-5E偵察機及F-5F戰鬥教練機今天正式除役，結束F-5家族在台灣超過50年的服役歷史。空軍第12偵察隊分隊長傅鈜表示，面對老戰友要除役了，他雖然感到不捨但也覺得相當榮耀。記者季相儒／攝影
空軍RF-5E偵察機及F-5F戰鬥教練機今天正式除役，結束F-5家族在台灣超過50年的服役歷史。記者季相儒／攝影
空軍RF-5E偵察機及F-5F戰鬥教練機今天正式除役，結束F-5家族在台灣超過50年的服役歷史。記者季相儒／攝影

F-5E 戰機 花蓮

延伸閱讀

影／RF-5E偵察機及F5戰機明除役 飛行員輕撫老戰友

獨／空軍飛官養成重大改制 無分組別學員全部都要抗9G

空軍發布RF-5E致敬影片 感謝「為台灣看得這麼清楚」

影／台海很緊張？趙少康籲賴清德及民進黨的孩子返台死守

相關新聞

向RF-5E敬禮 守護台海30年今除役 RF-16接棒登場

空軍今日在花蓮基地舉辦「RF-5E型機除役典禮」，紀念該型偵察機服役近30年的光榮歷程。

服役逾50年 F-5系列戰機今除役

空軍RF-5E偵察機及F-5F戰鬥教練機今天將正式除役，結束F-5家族在台灣超過半世紀的服役歷史。空軍司令部今日將在花蓮...

F-5榮退／陽春戰鬥機攻擊力不輸F-100 伊朗愛到改新版

在中華民國服役長達一甲子的F-5系列戰機，將在7月全數退役。 F-5自由鬥士戰機自1962年在美誕生，憑其設計簡約且經濟的小型戰機特性，成為美國盟邦的重要低端支援戰鬥機。而美國的死對頭伊朗也是F-5重要用戶，1980年代兩伊戰爭，F-5廣泛投入戰場，但戰果外界所知有限。不過，近期伊朗改造的閃電戰鬥機，為其注入了新生命。

守護領空半世紀 F5系列戰機除役 圖解當年2大特殊中隊

空軍RF-5E偵察機及F-5F戰鬥教練機4日正式除役，結束F-5家族在台灣超過半世紀的服役歷史。空軍司令部將在花蓮基地舉...

軍事節目燒1.3億 白：政府獨厚綠友友

賴清德總統稱在野黨刪減凍結國防預算「影響國際視聽」，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨表示，民進黨政府違法利益輸送，國防部辦理...

中共發射運載火箭經我ADIZ 國防部證實了

國防部表示，中共今天下午5時37分於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務，該火箭飛行路徑經台灣防空識別區（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。