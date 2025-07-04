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向RF-5E敬禮 守護台海30年今除役 RF-16接棒登場
空軍今日在花蓮基地舉辦「RF-5E型機除役典禮」，紀念該型偵察機服役近30年的光榮歷程。
回顧RF-5E自民國86年起構改，以偵照設備取代雷達與機砲，並肩負起國土偵照、災害救援與情報蒐集等任務，所執行的項目雖與一般戰機警戒、截擊等作戰類型有所不同，但對國家的貢獻並無差別，其所扮演角色的重要性不言而喻。
典禮過程中，由3架RF-5E及2架F-5F組成5機編隊，飛越花蓮基地及東部外海，完成最後一次巡航任務後即編隊落地，並在通過消防車噴灑水門的致敬儀式中，象徵F-5系列戰機自中華民國正式卸下戰備重任，榮耀退場，而後續戰術偵照的任務，將由RF-16戰機兼任，提供國防所需情報，支援作戰決策。
此外，典禮現場以靜態展示RF-5E、F-5F與相關歷史裝備，並播放紀念影片，回首F-5系列組裝生產迄今的空防歲月，向每一位英勇的飛行員與戮力以赴的修護團隊，獻上最深的敬意。
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