向RF-5E敬禮 守護台海30年今除役 RF-16接棒登場

空軍今日在花蓮基地舉辦「RF-5E型機除役典禮」，紀念該型偵察機服役近30年的光榮歷程。

回顧RF-5E自民國86年起構改，以偵照設備取代雷達與機砲，並肩負起國土偵照、災害救援與情報蒐集等任務，所執行的項目雖與一般戰機警戒、截擊等作戰類型有所不同，但對國家的貢獻並無差別，其所扮演角色的重要性不言而喻。

典禮過程中，由3架RF-5E及2架F-5F組成5機編隊，飛越花蓮基地及東部外海，完成最後一次巡航任務後即編隊落地，並在通過消防車噴灑水門的致敬儀式中，象徵F-5系列戰機自中華民國正式卸下戰備重任，榮耀退場，而後續戰術偵照的任務，將由RF-16戰機兼任，提供國防所需情報，支援作戰決策。