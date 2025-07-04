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中共持續軍事施壓台灣 共軍49機艦擾台

中央社／ 台北4日電

漢光軍演前夕，中國持續對台軍事襲擾。國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機41架次，其中27架次逾越海峽中線進入北部、中部及西南空域，並偵獲共艦8艘，總計中共49機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國軍「漢光41號」演習實兵演練將於9日至18日進行，中國人民解放軍連日加大對台灣的軍事襲擾，國軍1日偵獲中共61機艦持續在台海周邊活動，2日偵獲中共50機艦在台海周邊活動。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時20分至昨天晚間6時45分，在台灣海峽空域偵獲中共26架次主戰機及無人機，其中12架次逾越台灣海峽中線。

國軍並於昨天上午8時25分至昨天晚間9時40分，在台灣西南空域偵獲中共15架次主戰機及輔戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 國軍 國防部

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