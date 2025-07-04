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共軍漢光演練前加大擾台力道 美：毫無道理破壞和平

中央社／ 華盛頓3日專電

北京在台灣漢光軍演前加大軍事侵擾力道。美國國務院今天對此表示，中國在台灣附近進行軍事施壓，毫無正當理由，只加劇緊張局勢，破壞台海和平。國務院並敦促北京避免採取危及穩定的進一步行動。

國軍「漢光41號」演習實兵演練將於9日至18日進行，解放軍連日加大對台灣的軍事襲擾，自台北時間2日上午6時至3日上午6時，國防部偵獲共機41架次。

美國國務院一名發言人下午對此向中央社表示，正如總統川普所說，美國始終關注台海和平穩定，將其視為國際社會安全與繁榮不可或缺的要素。

這名發言人說，中國在台灣附近進行不負責任的威脅與軍事施壓，毫無正當理由，只會加劇緊張局勢，破壞台海和平穩定。「我們敦促北京避免採取任何可能危及台海及更廣泛區域和平穩定的進一步行動」。

發言人表示，面對中國在軍事、經濟、資訊與外交上的施壓，美國將持續支持台灣。

今年漢光演習首度結合城鎮韌性演習，共築軍民團結防衛韌性，並納入持久戰想定、採無劇本實兵演練。此外，國防部與內政部將結合大型賣場進行避難演練，並將在台灣本島及離外島等7個地區配合進行防空操演。

國防部1日指出，演習想定規劃自中共灰色地帶襲擾起，區分平戰轉換、備戰部署、聯合反登陸、濱海及灘岸戰鬥、縱深防禦、持久作戰等作戰階段，完整演練防衛作戰各項軍事行動與軍民整合作為。

今年漢光實兵操演從5天4夜延長至10天9夜方面，國防部說明，以往漢光實兵操演的設計場景，是以應急作戰階段到國土防衛作戰，執行的演習想定是加速「戰演比」，也就是加快各項接戰速度的方式，在5天4夜內完成。

國防部表示，今年演習設計想定不同，10天9夜的演習是從應急作戰階段之前，以灰色地帶襲擾應處的想定設計開始，以完整時段且不加速「戰演比」實施各項狀況設計，最後進行核心地區防禦。

國防部 漢光演習 美國

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