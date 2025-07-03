服役逾50年 F-5系列戰機今除役

空軍RF-5E偵察機及F-5F戰鬥教練機今天將正式除役，結束F-5家族在台灣超過半世紀的服役歷史。空軍司令部今日將在花蓮基地舉行隆重除役典禮，由司令鄭榮豐上將主持。最後的RF-5E偵照機及F-5F戰鬥教練機將以五機編隊飛越會場上空，為在台超過半世紀的服役生涯做最後巡禮。

空軍在一九六五年接收F-5A/B「自由鬥士」系列戰機，開啟F-5家族在台服役六十年的歷史。美國諾斯洛浦公司在一九七○年代推出F-5E/F作為新一代輕型多功能戰機，中華民國在一九七三年與美國簽訂「虎安計畫」授權生產，至一九八六年十二月全案結束為止，共生產二四二架F-5E和六六架F-5F，合計三○八架F-5E/F，其中有七架在一九九六年代修改為RF-5E偵察機。

國軍與美國合作生產的首架F-5E於一九七四年十月出廠，命名為中正號，全盛時期共編裝空軍五個聯隊、十五個中隊，成為一九七○到一九九○年代中期空軍數量最多的主力戰機。

到民國一一一年為止，F-5E／F戰機已執行超過十三萬八千架次作戰任務，尤其84-85年台海飛彈危機期間，正值F-104機服役末期及二代機成軍前的青黃不接階段，F-5型機承接沉重的空防任務，平安度過八二三砲戰後，台海局勢最緊張的危機時刻。

不過在F-5E/F服役期間，也損失超過六十架戰機，造成五七名飛行員殉職。但也培訓出無數空地勤人員，同時更是國內好幾個世代航空、軍事迷最熟悉、最充滿共同回憶的戰鬥機之一。

一九七八年美國宣布與我國斷交，國內各界發起「自強愛國捐款運動」，空軍「自強中隊」漆繪梅花隊徽的F-5E戰機成為當年的焦點。

一九八六年電影「捍衛戰士」熱銷全球，空軍「假想敵中隊」的資訊也逐漸公開，F-5E採用模擬中共米格機塗裝的銀色與叢林迷彩漆飾，並仿效米格機將機號改以大紅數字漆於機首兩側，機尾則有「瞄準米格機」的隊徽，使「志航基地、假想敵中隊與F-5E戰機」從此成為空軍的最佳代名詞。