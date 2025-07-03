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軍事節目燒1.3億 白：政府獨厚綠友友

聯合報／ 記者林銘翰李人岳／台北報導

賴清德總統稱在野黨刪減凍結國防預算「影響國際視聽」，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨表示，民進黨政府違法利益輸送，國防部辦理鉅額採購與限制性招標，六年花掉一點三億元公帑宣稱要打造最強軍事節目，結果，特定媒體還「標一年拿兩年」，「連撈六年」。

民眾黨立法院黨團昨天舉行「政府帶頭綁標，看見圖利新視界」記者會，盤點各部會預算使用狀況，質疑政府濫用公帑綁標，圖利狀況嚴重。

黃國昌指出，民進黨違法利益輸送，連年把錢丟給豢養的媒體，這些媒體淪為「民進黨的央視」，民進黨操作手法如同中國共產黨；他說，國防預算連年攀升，國人都支持增加自我防衛能力，政府卻把錢拿來養綠友友。

黃國昌點名三立電視軍事節目「能戰！全民新視界」，該節目宣稱要聯手國防部打造最強軍事節目，連續六年共得標一點三億元，然而只有三年辦理公開招標；國防部更在招標公告敘明「本案保留未來增購之權利，可用原契約條件核算付款，免召開議價會議」，黃國昌說，特定媒體標一年拿兩年，從二○一九年至去年皆是如此。

黃國昌指出，三立以此手法連撈六年，今年民視也比照辦理。

黃國昌表示，「賴總統最喜歡談民主，請問有哪一個民主國家政府是這樣玩？拿納稅人的錢養媒體側翼，這樣的行徑讓我想到中共央視、北韓，不應該是民主台灣。」

黃國昌還說，相關標案當然是給自家人審查，例如評委就包含中華文化總會秘書長李厚慶、民進黨網路部前主任林閣雍，和勞動部秘書處前處長丁玉珍等人，這些人配合度非常高。

國防部：收視排名有前80

國防部昨天回應，為了推廣全民國防教育，確保得標廠商具備製播專業能力，採用限制性招標依法評選委員會；該節目每集均進入有線電視節目收視排名前八十名，達到全民國防宣傳效益。

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