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軍友社榮譽理事長慰勞蘇澳 感謝海軍官兵付出並祝安康

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
軍友社榮譽理事長李棟樑，致贈小禮物給海軍馬公艦官兵。記者程嘉文／攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑，致贈小禮物給海軍馬公艦官兵。記者程嘉文／攝影

隨著梅雨季節過去，以及國軍漢光演習接近，中共海空軍在台灣周邊活動，又有增高趨勢。軍友社榮譽理事長李棟樑今天上午前往蘇澳，登上剛完成偵巡返港的馬公號驅逐艦，慰問艦上官兵，以及中正海軍基地各單位。李棟樑說，面對共軍侵擾，第一線官兵壓力很大，希望大家要注意身體健康與工作安全，好好照顧自己；李棟樑也表示，官兵如果有什麼需求，或者希望軍友社能來慰勞，都很歡迎寫信告訴他。

李棟樑一行包括國防部副部長鍾樹明、海軍副司令馬群超、政戰局長陳育琳、軍友社秘書長簡士偉等人前往蘇澳。他與馬公軍艦官兵合影留念，離開基地時，也特別下車致贈小禮物給負責衛哨的陸戰隊官兵，提醒他們在酷熱天氣執行勤務，要注意水分的補充，只有保持身體健康，才能戮力守護家園。軍友社也永遠與國軍站在一起，共同為國家及社會貢獻心力，做國軍最堅實的後盾。

軍友社榮譽理事長李棟樑，頒發慰問金給海軍168艦隊。記者程嘉文／攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑，頒發慰問金給海軍168艦隊。記者程嘉文／攝影

中共 國軍 李棟樑 海軍 馬公

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