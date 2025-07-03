獨／特戰交流層級提升 陸軍副總長率精銳赴美特種作戰周
美國特種作戰司令部月前在佛羅里達州坦帕灣舉辦「特種作戰週」國際指揮官論壇，我國陸軍副總長陳忠文中將率領特戰指揮官匡奕平少將、陸戰隊教官組長余奎麟上校與會，台美特戰合作交流層級提升。
這項「特種作戰週」國際指揮官論壇5月5日在美舉行，由美國特種作戰司令部司令布萊恩·芬頓（Bryan Fenton）將軍、指揮高級士官長肖恩·肖特拉（Shane Shorter）共同主持。
美軍表示，「美國特種作戰司令部和全球特種作戰部隊基金會」每年都會聯合舉辦「特種作戰週」，提供各國特種作戰部隊分享美國國防部、盟友、合作夥伴、軍工業界的特戰戰術、新式裝備資訊，為各國特戰部隊提供交流合作機會。而這種夥伴關係，也確保美軍作戰人員維持戰備狀態。
台美特戰部隊合作近年提升層級，美軍在台設立特戰合作組，派遣人員以專家訪問模式進駐海軍陸戰隊與陸軍特指部，從事戰技交流，成為台美軍事交流最前線。而美國特種作戰司令部這項交流活動原以軍種為主，向由陸軍特指部指揮官與會。但今年我提升層級，由陸軍副總長率隊與會。與會的匡奕平曾任空降訓練中心指揮官，余奎麟則曾是台灣史上首位完成美國海豹特種部隊訓練的軍官。
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