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避難演習跟2027年中共攻台有關？ 劉世芳：每天不同機艦在上空跟海上

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部長劉世芳表示，前總統蔡英文到賴清德總統任內一直加強演習，每天有不同機艦在台灣上空跟海上跑來跑去，要讓世界知道台灣有保護國土決心。記者張曼蘋／攝影
內政部長劉世芳表示，前總統蔡英文到賴清德總統任內一直加強演習，每天有不同機艦在台灣上空跟海上跑來跑去，要讓世界知道台灣有保護國土決心。記者張曼蘋／攝影

全台22縣市15日將舉行城鎮韌性演習，此外，警政署與全聯福利中心10日在台北、台中及台南指定全聯門市辦理防空疏散避難模擬演練。被問及是否跟外傳2027年中共攻台倒數有關，內政部長劉世芳表示，每天有不同機艦在台灣上空跟海上跑來跑去，要讓世界知道台灣有保護國土決心。

內政部今部務會報安排警政署及消防署報告「大型賣場防空避難演練規畫」。內政部指出，「全民+全聯一起來支援」防空疏散避難模擬演練，演練將透過實際賣場環境模擬防空避難情境，由各區經理及門市人員配合流程進行警報發放與應變啟動，於賣場廣播系統放送防空警報後，引導顧客至特定安全區域避難，並協助民眾採取正確防護姿勢；現場同時模擬情報傳遞、安撫顧客情緒與簡易受傷包紮處置，協助民眾與第一線服務人員熟悉危急時應變作為。

內政部表示，為配合行政院與國防部規畫，「2025城鎮韌性（防空）演習」將於15日至18日分區舉行，涵蓋中部、南部、北部、東部及離島等地區。演習重點包括警報發放、民眾疏散避難、交通管制、傷患急救、災民救濟與災害搶救等實作演練。

全聯避難演練為何不與15日城鎮韌性同天辦理？警政署表示，賣場比較容易聚集人潮，優先做示範動作，另模擬演練15日至18日，是全國皆要配合。劉世芳補充，等同於全聯賣場在10日優先示範，而城鎮韌性只要發布，就是全國都要配合。

至於是否與外傳中共2027年武力攻台倒數有關，劉世芳表示，從前總統蔡英文到賴清德總統任內，一直在加強演習，包括漢光演習都有再升級；城鎮韌性是參考很多委員意見，先前也有民安、萬安等演習，但都是桌上兵推，但台灣第一線民眾，不管是公還是私或其他單位，一起加入很重要。

劉世芳坦言，「永遠無法預測狀況」，每天都有不同機艦在台灣上空跟海上跑來跑去，先有防衛韌性，才能讓全世界的人知道，台灣有防衛國土的決心。

劉世芳 漢光演習 賣場

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