空軍RF-5E偵察機明日除役 官兵不捨滿滿回憶

空軍RF-5E偵察機及F-5F戰鬥教練機將在明天正式除役，結束F-5家族在台灣超過50年的服役歷史。空軍第12偵察隊分隊長傅鈜回憶，RF-5E必須擔任海上搜索不明船艦的任務，面對天候海象不佳時，相當考驗飛行員的技術與膽識。如今面對老戰友要除役了，他雖然感到不捨但也覺得相當榮耀。

F-5家族戰機在空軍服務超過50年，最後仍在服役中的RF-5E偵察機及F-5F戰鬥教練機即將在明天正式除役，RF-5E是1990年代中期空軍因應F-104即將除役、F-16尚未服役的青黃不接時期，挑選7架時數較低的7架F-5E戰機委託新加坡宇航進行改裝，延長機鼻以加裝偵照裝備，1997年起陸續返國擔任偵照任務。

RF-5E除了戰備偵照外，也須擔任搜索海上不明船隻的任務，空軍第12戰術偵察機隊分隊長傅鈜回憶，他曾經在台灣東南海域搜索進入我國海域的不明船艦，但當天天氣情況惡劣，海象及能見度都非常不好，必須以非常低空方式貼海飛行，可說相當考驗個人的飛行技術、經驗和膽識。

傅鈜說，RF-5E雖然偵察機，不過飛行操作大同小異，主要必須先掌控好飛機、穩定姿態後才能做其他的戰術或其他科目。

RF-5E除了擔任戰備偵照任務外，更曾經在921大地震、莫拉克風災等重大災變中出動偵照，可說是守護台灣山林的幕後英雄。面對服役多年的座機即將除役，他內心十分不捨，畢竟這架飛機陪伴他十多個年頭，出過許多大大小小不同任務、演訓，讓他每次可以安全平安洛帝，可說是忠實的夥伴極好戰友，他雖然捨不得但也很榮耀。他要說聲「謝謝！辛苦了」，也要謝謝維修機務人員，大家辛苦了。

已經服役14年的機工長葉品聰士官長表示，RF-5E是服役多年的老飛機，雖然很多維修可以依靠技令指導，但仍有部分工作需要倚靠有經驗的老班長的經驗傳承來輔助，才能完成各項維修檢查，維持現有的高妥善率。