全聯特定門市也加入防空演練 劉世芳籲全民備妥避難包

賴清德總統1日表示，將研擬未來國籍航空公司，若登機後發現商務艙有空位，應提供軍人自動升等服務。對此，前空軍作戰司令、退役中將李貴發3日接受《中評社》訪問指出，賴總統一方面批評在野黨凍結或刪減國防預算影響安全，另一方面承諾提升軍人福利，反映出在當前台海局勢緊張的情勢下，政府對兵源不足已有警覺，但提升福利是否真能提高年輕人從軍意願，仍有待觀察。

2025-07-03 16:01