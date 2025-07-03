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全聯特定門市也加入防空演練 劉世芳籲全民備妥避難包

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
防空疏散避難演練重點。圖／內政部提供
防空疏散避難演練重點。圖／內政部提供

內政部3日表示，警政署將於7月10日上午10時，與全聯福利中心在台北、台中及台南指定門市同步舉行「全民+全聯一起來支援」防空疏散避難模擬演練，透過賣場廣播發出防空警報，引導顧客至安全區域避難，並協助採取正確防護姿勢，同步模擬情報傳遞、情緒安撫與簡易包紮，提升業者與民眾防空應變能力，打造更具韌性的社會。

內政部指出，這次演練將以實際賣場環境進行，由全聯各區經理與門市人員配合流程演練，協助顧客熟悉防空避難操作，並配合後續宣導，強化全民應變知能。

配合行政院與國防部規劃，內政部也將於7月15日至18日舉行「2025城鎮韌性（防空）演習」，分區辦理中、南、北、東部及外離島演練，重點包括警報發放、民眾疏散、交通管制、急救與災害搶救等項目。

為讓民眾具備正確避難知識，內政部日前已發布「防空避難指引」，從避難地點、防護姿勢與行動步驟三方面提供明確說明，並建議民眾下載警政服務APP、備妥緊急避難包以提高自我防護力。

消防署補充，緊急避難包應以個人化需求準備，男性約15公斤、女性10公斤以內，內容包含飲水、乾糧、清潔與醫療用品、保暖衣物、身分證、現金、手電筒、收音機、行動電源等，每半年檢查一次，並依家庭需求增添物品，方便災時立即取用。

內政部強調，面對區域安全威脅，將持續推動防空演習與宣導，提升全民災防意識，凝聚政府與民間力量，共同守護生命與財產安全。

內政部 全聯 劉世芳 演習

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