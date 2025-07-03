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賴清德拋軍人搭機升等 前空軍作戰司令搖頭：難吸引年輕人

聯合新聞網／ 綜合報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統1日表示，將研擬未來國籍航空公司，若登機後發現商務艙有空位，應提供軍人自動升等服務。對此，前空軍作戰司令、退役中將李貴發3日接受《中評社》訪問指出，賴總統一方面批評在野黨凍結或刪減國防預算影響安全，另一方面承諾提升軍人福利，反映出在當前台海局勢緊張的情勢下，政府對兵源不足已有警覺，但提升福利是否真能提高年輕人從軍意願，仍有待觀察。

李貴發指出，年輕人對軍旅生涯猶豫，並非單純因待遇不佳，而是因台海局勢風險升高所致，當前兩岸政治情勢緊繃，讓青年在考量是否從軍時，更關注未來是否必須實際面對戰爭，若社會普遍認為戰爭並非不可避免，自然對軍職會有不同態度。

針對賴總統批評在野黨刪減國防預算，李貴發則表示，事實上，近年國防預算不斷攀升，甚至屢創新高，若將此情況歸咎於在野黨，恐難以獲得社會認同，反而可能引發質疑。

李貴發肯定政府釋出的提高軍人福利政策方向，但也直言，這顯示出募兵制度面臨的實質挑戰。他認為，單靠升等商務艙、優先登機等優待措施，難以真正吸引年輕人從軍，「待遇固然重要，但真正讓人卻步的是風險評估」。

他進一步指出，軍人本就需有上戰場的準備，但關鍵在於「為誰而戰、為何而戰」，回顧抗日戰爭期間，青年願意投身軍旅，是基於對國家存亡的共同信念；但若今日的兩岸衝突被視為政治選擇下的結果，缺乏避戰空間與社會共識，將難以凝聚軍心與士氣。

國防預算 賴清德 軍人

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