特別條例強化國土韌性 國防部海委會提方案籲支持

立法院下午將協商新台幣4100億元的強化安全韌性特別條例等案，國防部、海委會今天公布其中1500億元強化國土防衛韌性的預計用途，包含租賃新式衛星、籌建各型空中無人載具，以及整合雷達系統建立共同圖像平台等，盼立院支持國軍與海巡因應灰色地帶衝突。

行政院為支持產業、安定就業、照顧民生，強化國土韌性，日前提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，一共匡列4100億元，其中930億元是因應美國對等關稅新政，支持企業界供應鏈移轉、雙軸轉型，同時也撥補台電1000億元、強化國土安全韌性1500億元等。立法院長韓國瑜下午將針對特別條例草案召集朝野協商，議事若順利，條例有望4日表決。

針對強化國土安全韌性1500億元用途部分，國防部與海委會占多數，國防部與海委會今天也在行政院會臨時動議時報告預算項目，並於會後記者會對外說明。根據報告，國防部分包含軍民資通作業環境韌性與裝備效能提升案563億元、指管系統韌性及資安防護擴充案24億元、軍民共同圖像系統監偵能力案5億元、作戰區通資基礎設備提升案107億元、網傳作業設備缺裝補充案2億元，以及重要防護設施改善案448億元。

軍民資通作業環境韌性與裝備效能提升案部分占比最高，國防部指出，通信依賴海纜易受破壞，加以共軍頻繁進行網路攻擊，因此預計透過租賃新式衛星、建立雲端環境等，提升資安防護能力，而若不做此事，將導致戰時通聯中斷，影響部隊資訊傳遞，網路受攻擊風險也會提升。

至於軍民共同圖像系統監偵能力案，主要是日前頻有小艇滋擾金馬外島、北部海岸與淡水河口。國防部說，為提升監偵能力，因此要整合雷達系統，建立共同圖像平台，提升跨部會防衛效率，避免無法統合雷達情資、即時掌握異常行動，造成國安破口。

海委會預計爭取295億元，用於增建各型海巡艦艇、籌建各型空中無人載具、汰建雷達、紅外線等系統。為呼籲立院支持特別預算，海委會主委管碧玲在院會後記者會時一度哽咽，她表示，海巡守護國家，國家更要守護海巡，全國海岸必須完整建置熱顯像儀系統等設施，改善夜間肉眼守護國土的窘境，並納入水、空偵蒐能力，讓海巡署守護海疆能力立體化，才能應對複合型多元威脅 。

國防部副部長柏鴻輝則說，應付灰色地帶衝突、認知作戰有其急迫性與必要性，用公務預算編列將緩不濟急，此次提出的特別預算規劃都是針對有迫切的戰備需求，盼人民全力支持。