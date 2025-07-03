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委製全民國防節目特定媒體賺翻 國防部：限制性招標均依法

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌今點名，國防部委託特定媒體製播「全民新視界」，竟然「標一年拿兩年」，6年就花掉1.3億公帑。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立法院黨團總召黃國昌今點名，國防部委託特定媒體製播「全民新視界」，竟然「標一年拿兩年」，6年就花掉1.3億公帑。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今點名，國防部委託特定媒體製播「全民新視界」，竟然「標一年拿兩年」，6年就花掉1.3億公帑，但影片點閱數卻慘不忍睹。國防部回應，為推廣全民國防教育，確保得標廠商具備製播專業能力，採「限制性招標」方式依法評選委員會；且該節目每集均進入有線電視節目收視排名前80名，達宣傳效益。

國防部表示，為全民國防教育主管機關，依據「全民國防教育法」第9條，乃具法定義務，應製作文宣推廣全民國防，故自107年起製播「全民新視界」電視節目，用於凝聚社會大眾之全民國防共識，建立共同守護中華民國的信念；另亦藉媒體宣傳，招募優秀人才，投入保家衛國行列。

國防部說，製播「全民新視界」電視節目屬專業、技術、資訊服務，為確保得標廠商具備節目製播能力及專業度，依「政府採購法」，採「限制性招標（準用最有利標）」方式公開評選，並邀請部內、外專家學者成立評選委員會，採不記名方式實施評核，選出得標廠商，每次招標有2至3家電視公司投標；另依「政府採購法」第22條第1項第7款辦理後續擴充，過程均依法辦理。

國防部說，以近3年（111-113年）成效來看，「全民新視界」共製播26集，每集均進入全國有線及衛星電視節目收視率排名前80名（每日國內電視約1800個節目），達到全民國防宣傳效益。

主管 國防部

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